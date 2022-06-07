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美國CPI前膽　美股反彈料阻力重重？

股市 18:45 2022/06/07

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美國5月CPI周五出爐，市場料5月CPI按年升幅維持8.3%，泰豐東方管理基金經朱晉民（朱Sir）分析指，美國聯儲局不斷加息仍未達中性利率2.5厘，料通脹短期未會回調太多，紐約期油、布蘭特期油「高燒不退」，加上美國就業數據理想，造就儲局猛烈加息條件，預期美股反彈「窒住窒住」，上望阻力重重。足本分析→【按此

**港股有冇力突破 Tesla裁員改口怎解讀？重溫《開市追揸沽》**

欄名 : 3分鐘睇股

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