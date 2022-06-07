美國CPI前膽 美股反彈料阻力重重？ 股市 18:45 2022/06/07 分享： 分享： 美國5月CPI周五出爐，市場料5月CPI按年升幅維持8.3%，泰豐東方管理基金經朱晉民（朱Sir）分析指，美國聯儲局不斷加息仍未達中性利率2.5厘，料通脹短期未會回調太多，紐約期油、布蘭特期油「高燒不退」，加上美國就業數據理想，造就儲局猛烈加息條件，預期美股反彈「窒住窒住」，上望阻力重重。足本分析→【按此】 **港股有冇力突破 Tesla裁員改口怎解讀？重溫《開市追揸沽》** 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 道指有機會跑羸納指？朱晉民（朱sir）推介美股新手分段買入呢類ETF 今日 道指有機會跑羸納指？朱晉民（朱sir）推介美股新手分段買入呢類ETF Amazon（AMZN.US）仲有冇得升？盤點兩大關鍵因素 今日 Amazon（AMZN.US）仲有冇得升？盤點兩大關鍵因素 Tesla（TSLA.US）短線走勢分析 話你知幾時反彈 今日 Tesla（TSLA.US）短線走勢分析 話你知幾時反彈 日圓再創20年新低 現時是入手機會？ 今日 日圓再創20年新低 現時是入手機會？ 港股精選 朱晉民（朱sir）推介2隻心水股 今日 港股精選 朱晉民（朱sir）推介2隻心水股 你可能感興趣 道指有機會跑羸納指？朱晉民（朱sir）推介美股新手分段買入呢類ETF 今日 18:25 道指有機會跑羸納指？朱晉民（朱sir）推介美股新手分段買入呢類ETF Amazon（AMZN.US）仲有冇得升？盤點兩大關鍵因素 今日 18:12 Amazon（AMZN.US）仲有冇得升？盤點兩大關鍵因素 Tesla（TSLA.US）短線走勢分析 話你知幾時反彈 今日 18:04 Tesla（TSLA.US）短線走勢分析 話你知幾時反彈 最新專欄文章 更多 道指有機會跑羸納指？朱晉民（朱sir）推介美股新手分段買入呢類ETF 今日 道指有機會跑羸納指？朱晉民（朱sir）推介美股新手分段買入呢類ETF Amazon（AMZN.US）仲有冇得升？盤點兩大關鍵因素 今日 Amazon（AMZN.US）仲有冇得升？盤點兩大關鍵因素 Tesla（TSLA.US）短線走勢分析 話你知幾時反彈 今日 Tesla（TSLA.US）短線走勢分析 話你知幾時反彈 港股精選 朱晉民（朱sir）推介2隻心水股 今日 港股精選 朱晉民（朱sir）推介2隻心水股 日圓再創20年新低 現時是入手機會？ 今日 日圓再創20年新低 現時是入手機會？ 紐約 Tesla 貨幣政策 美國聯儲局 美國 通脹 CPI 紐約期油 布蘭特期油 港元