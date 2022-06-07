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【信用卡優惠】綁定Citi Visa信用卡至Bloom App消費　送20元迎新獎賞及額外1% Bloom現金回贈

Hot Talk 18:15 2022/06/07

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綁定Citi Visa信用卡至Bloom App消費，送20元迎新獎賞及額外1% Bloom現金回贈。

花旗銀行積分兌換服務已於Bloom App全新登場，由即日至2022年8月31日，將Citi Visa信用卡綁定至Bloom App並進行任何消費，可即時賺取20元迎新獎賞，進行合資格簽賬可再享額外1% Bloom現金回贈。

Bloom App的合資格簽賬可獲Bloom現金回贈。其中，英皇戲院、百老匯及MCL戲院之合資格簽賬有13% Bloom現金回贈； 戶戶送及foodpanda的合資格簽賬可享9%Bloom現金回贈；至於在HKTVmall及Klook的合資格簽賬，則分別可獲7%及6%的 Bloom現金回贈。

此外，推廣期內透過積分兌換服務以Citi積分兌換Bloom Coins, 指定信用卡客戶可享額外高達4500 Bloom Coins，可用以兌換商戶現金券。

與此同時，由即日至2022年6月30日，Citi信用卡客戶於Klook單一簽賬滿500元，可輸入指定優惠碼「CITIJUN50」享50元即時折扣，每位Klook用戶可享此優惠3次。另憑指定Citi信用卡簽賬後，成功透過Citi Pay with Points憑分消費服務抵銷300元或以上之簽賬，可獲100元Klook優惠碼，於下次簽賬滿200元時使用。每位Klook用戶最多享用此優惠3次。

以上獎賞名額有限及受有關條款及細則約束。

【ET財智Talk】經濟衰退風險趨升 嘉信理財林長傑教資產配置攻略

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