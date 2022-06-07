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【人事變動】瑞信委任黃敏為瑞信資產管理部亞太區主管　兼任中國區主管

股市 18:12 2022/06/07

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瑞信委任黃敏為瑞信資產管理部亞太區主管　兼任中國區主管

瑞信宣佈，委任黃敏為瑞信資產管理部亞太區主管，即時生效，黃敏將續兼任瑞信資管中國區主管。過去7個月，黃敏為瑞信資管亞太區署理主管，領導資產管理部在該地區的業務發展。黃敏將繼續向瑞信資管首席執行官Ulrich Körner滙報，並繼續擔任資產管理委員會和亞太管理委員會成員。

花旗計劃未來數年於港星等亞太區增聘3000名員工【下一頁】

黃敏在金融業擁有超過20年的從業經驗，2006年加盟瑞信，多年來在紐約和香港等地的投資銀行和資產管理部門擔任多項領導職務。黃敏於2014年出任瑞信資管中國區主管，除了不斷鞏固和發展瑞信資管在華的各項業務，還負責與瑞信在中國境內的資產管理合資公工銀瑞信基金管理的業務聯動。

工銀瑞信管理總資產超過1.7萬億元人民幣

工銀瑞信成立於2005年，是首家由中資商業銀行與外資金融機構合資成立的資產管理公司，現時工銀瑞信已發展成為中國最大的資產管理公司之一，截至2021年底，管理總資產超過1.7萬億元人民幣。

瑞信資管首席執行官Ulrich Körner表示，黃敏具備豐富的行業經驗和成熟的領導能力，對亞洲地區有著深入的瞭解，是促進瑞信亞太區資產管理業務蓬勃發展的理想人選。

【ET財智Talk】經濟衰退風險趨升 嘉信理財林長傑教資產配置攻略

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