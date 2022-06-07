【2022焦點新盤】必嘉坊．曦匯主打一房單位　最快下周賣樓

市區再有新盤登場，由恒地（00012）發展，位於紅磡的大型重建項目必嘉坊，分3個階段發展，而首階段推出的Baker Circle One，亦分3期發展，其中第1期項目早前（7日）命名為「必嘉坊．曦匯Baker Circle．Dover」。恒基物業代理營業（一）部總經理林達民指，項目最快周內上載售樓說明書，其後開放示範單位、公布首張價單，最快下周推售。

林達民說，「必嘉坊．曦匯Baker Circle．Dover」位處機利士南路及必嘉街交界，提供逾320個住宅單位，設開放式、一房、一房連儲物房、兩房、兩房一套連儲物房、及三房一套連儲物房戶型，實用面積約200平方呎至約570平方呎。他又透露，項目以一房戶型為主打，佔第一期單位逾五成。

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資料顯示，「必嘉坊 Baker Circle」建有9幢大廈，提供約2,800伙，而率先首階段推出的Baker Circle One，由3幢住宅大樓組成，提供約1,000伙。

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