【NFT】livi bank兩周年推品牌代表兔子角色「Mochi」　1888個Mochi NFT收藏藝術品贈客

虛擬銀行livi bank（理慧銀行）開業兩周年，宣布推出兔子角色「Mochi」作為該行品牌代表，且推出限量Mochi NFT收藏藝術品。

該行有1,888個Mochi NFT將贈予客戶，每個Mochi NFT均獨一無二，不能被交換、交易及轉讓，該行稱，這確保客戶可永恒持有及收藏。

客戶可由即日起在livi手機應用程式內參加抽獎，得獎者將於應用程式內的電子錢包獲得獨一無二的Mochi NFT收藏品。Mochi持有者可以下載、分享及展示Mochi NFT藝術品，例如將其用作他們的社交媒體頭像。Mochi持有者可在未來享有專屬福利及優惠。抽獎活動只限livi客戶參與。

Mochi NFT抽獎結果7月6日公布

由即日起至6月28日，只需開立livi戶口，然後前往「隨你賞」頁面的「liviVerse」，在「抽獎」頁面點按「分享並參加抽獎」，即有機會贏取Mochi收藏品。抽獎結果將於7月6日公布。

livi市場總監林明星表示，Mochi由本港藝術家司徒偉平創作，背後故事是Mochi從未來穿越到2022年，尋找志同道合的夥伴，以來自未來的想法和創新理念，建立普惠金融的新世界「liviVerse」。林稱，Mochi體現了livi思維創新、 勇於探索和心繫社區的精神，並將加強livi與客戶之間的情感聯繫。

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