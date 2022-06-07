【營人物語@iM網欄】高熱量生果要小心 兩件榴槤等如1.5碗白飯

昨日會面Lydia 時，發現她所寫的日記跟以往有點兒不同，這兩天的晚餐後均畫上了符號。我指著這些符號，抱著疑惑的眼神地問：「這些符號代表什麼？」Lydia 掩住嘴巴笑著說：「擺明就是違禁品！幸好這星期沒有升磅，我已心滿意足。你也知道最近是榴槤當造的季節，家人還特地排隊買了貓山王，完全無法抵擋此誘惑！」

繼而再問：「減肥期間為何不能吃榴槤呢？ 」

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「榴槤含有高卡路里，糖分及脂肪含量都很高。兩件榴槤已有350卡路里，就等於鯨吞了1.5碗白飯。加上，喜愛吃榴槤的戰友們通常吃不止兩件， 隨時卡路里超標。」我解釋。

Lydia 當堂呆一呆，說：「也太恐怖了吧！最少要跑步30分鐘才能抵銷這兩小件榴槤。」

「所以偶爾吃一次半次好了。」我說。

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「除了榴連外，牛油果亦是高熱量水果。雖然牛油果纖維量高，可以增強飽肚感；亦蘊含『好』的脂肪酸-單元不飽和脂肪酸，能有助降低壞膽固醇，但說到底也是高脂食物，多吃還是會致肥。」我份外提醒Lydia。

「一個約300克的牛油果，則有365卡路里。不過，若好好控制每次進食分量，例如限制一日進食最多四分之一至半個牛油果，並且控制好其他油分的攝取，也能配合於餐單之中。」我建議。

「我想申請這個週末放一放假，可以嗎？ 我早就預訂好了尖東一間酒店的榴槤放題，很難訂位的！」Lydia 興奮地說。

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作者_馬詩慧（Joyce）簡介 畢業於英國薩里大學，主修食品科及營養學，現任「尚營坊」營養師，持英國食品安全及危害分析重要管制點證書。 曾參與英國薩里大學運動前後飲食的代謝反應之研究項目及撰寫論文，及為「惠理集團有限公司」提供營養講座，推廣健康飲食知識。 曾為 「YOUNI」設計多款健康餐單主持超市購物之旅，教授會員選購低脂及健康之食品。

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