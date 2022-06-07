【內房危機】普徠仕：內房波動性短期料持續　正待政策效應傳導至內房債市場

▲ 普徠仕預期內房波動性短期仍會持續，現正等待政策效應傳導至內房債市場。左為普徠仕新興市場本地貨幣債券策略基金經理管志齡，右為普徠仕亞洲債券策略基金經理陳兆德。

內房危機久久未完全解決，投資者不僅對內房債，對整體中國債市的戒心至今未除，中國債市近期仍錄走資。普徠仕亞洲債券策略基金經理陳兆德預期，內房行業波動性短期仍會持續。雖然中央已放寬政策支持內房，市場仍等待內房需求回升的證據。他透露，其管理的基金已減持內房債，但仍持有個別內房債，強調是以「由下而上」的方式研究個別公司情況再揀選債券。

陳兆德又指，亞洲債市不止內房債，以摩根大通亞洲多元化信用指數為例，該指數的中國債券佔比達22.1%，惟高息內房債僅佔該指數比重1.4%。他表示，回顧過往亞洲投資級別債券，即使在整體債市回調期間，相對歐洲及美國投資級別債，表現仍能維持。

美加息步伐放緩將成新興本幣債催化劑

展望後市，普徠仕新興市場本地貨幣債券策略基金經理管志齡（Leonard Kwan）指，倘9月起加息速度放緩至25點子，對新興市場本幣債會是有力的催化劑。他指，會選擇存續期（duration）較短與較高質素的債券，尤其看好能源相關行業的發債，指有關債券之前景視乎歐洲對俄羅斯能源入口的取態。另外，內地的潛在政策支持，亦對工業相關商品之債券有正面表現。

針對新興亞洲債市，管志齡提到亞洲央行加息步伐仍落後於環球其他央行，故亞洲本幣債暫時仍非尋找投資機會的範圍。然而，在政策支持下，他觀察到中國債市信貸脈衝（credit impulse，即信貸淨增加金額相對名義GDP的比率）正在上升，加上內地回購利率正下跌，故目前只待有關政策支持傳導至市場，並帶來投資機會。

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記者：余倩敏