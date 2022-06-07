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【新股IPO】VISION DEAL周五掛牌 將成本港第二隻SPAC

股樓投資 18:56 2022/06/07

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本港第二隻特殊目的收購公司（SPAC）上市將於周五（10日）誕生。

由阿里巴巴（09988）前執行副總裁衛哲發起SPAC公司 VISION DEAL-Z（新上市編號：07827）公布，發售約1億股A類股份及5,005萬份上市權證，每股A類股份發售價為10元，每兩股A類股份獲發一份上市權證。A類股份每手11萬股計，每手初始價值為110萬元， 上市權證每手買賣單位為5.5萬份，將於周五掛牌；聯席保薦人為花旗及海通國際。

【延伸閱讀】大行點睇：滙豐維持恒指今年目標25410點 推薦12隻首選港股，【見下頁】

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公司概無申請批准B類股份及發起人權證在聯交所上市及買賣。A類股份將佔緊隨發售完成後已發行股份總數的80%。上市權證可換取合共最多2,502.5萬股A類股份，佔緊隨發售完成後已發行股份總數的20%。此外，公司擬重點關注專門從事智能汽車技術；或具備供應鏈及跨境電商能力，從國內消費升級趨勢中受益的中國優質公司。至於公司將自發售獲得的所得款項總額為10.01億元，擬將以現金或現金等價物的形式存入託管賬戶。

同場加映：【青姐話】進入半年結 淡友竭一竭

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記者：張以正

 

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特殊目的收購公司（SPAC） VISION DEAL－Z（07827） IPO 港股

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