【生活水平】ECA International發表最新「生活費用研究」結果 香港蟬聯全球生活費最高城市

人力資源顧問機構 ECA International發表最新的「生活費用研究」結果，指出香港因在過去一年的物價上漲及港元持續強勢，令其繼續成為全球生活費用最高昂的城市。

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報告指出，因應港元強勢，香港再度成為全球外派僱員生活費用最高的城市。紐約及倫敦受到高通脹率的影響，因此排名分別上升至第二名和第四名，日内瓦則在全球排名中位居第三位。日本方面，儘管通脹率高於往常，但東京的全球排名卻下跌至第5位。值得一提的是，多個中國內地城市的排名均有上升，當中有四個城市躋身成為全球首15個生活費用最昂貴的城市，而上海則在亞洲排第三位，僅次於香港和東京。

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ECA International亞洲區域總監關禮廉表示：「綜觀過去一年，雖然全球通脹上升對香港的影響較亞洲區内及全球其他城市為低，但香港仍繼續成為全球生活費用最高的城市。根據此調查的一籃子消費品統計顯示，香港的物價比往年同期上升3%，雖然高於一般價格，但卻低於區内及全球其他鄰近城市的物價漲幅。然而，在過去一年中，因港元與美元掛鈎而保持強勢，令其他貨幣相對走弱，香港再度蟬聯全球生活費用最昂貴的城市。」

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記者：鄭日棱