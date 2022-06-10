【C.E.O.財策（保險）精英】宏利分組經理司徒勝傑　勇敢踏入保險事業新天地　一步一腳印開創輝煌事業

充滿年輕幹勁的宏利分組經理司徒勝傑（Justin），大學時期在加拿大修讀經濟學士，畢業後返回澳門投身家族的建築公司，主要負責建築合約事務。在其他人眼中，Justin找到令人羨慕的理想工作，但在建築業待了5年後，Justin發現行內晉升着重論資排輩，即使自己有突出的工作表現，也不容易獲得進一步的發揮機會，令他開始思考放下建築世家的框架，另覓事業發展方向。偶然的一次機會，他看到宏利招募新人的廣告，經過一番思量後決定在2020年6月透過「宏利C.E.O.計劃」入行，隨即創出一片新天地，首年已達至國際精英指標百萬圓桌會（MDRT, Million Dollar Round Table）3倍業績要求的超級會員資格（COT, Court of the Table），去年除持續成為MDRT，更晉身為精英團隊領袖，帶領同事一同拓展宏圖大業。



嘗試就是成功的基礎



發展穩定的傳統專業工種，一向是大學畢業生的心水選擇，加上是家族生意，旁人總認為他可一世無憂。曾經抱持這想法的Justin，當親身體驗過後，卻發現傳統專業行業往往有着層層束縛，因此對於希望靠自己打天下，闖出廣闊事業天地的年輕人，或會限制了他們的「小宇宙」。



「勇於嘗試，就是邁向成功的基礎。」Justin以往曾經找不到事業方向，猶如原地踏步般，但加入保險行業後，類似自主創業的工作性質，不但給予他各種作出新嘗試的空間，與不同客戶交流的同時亦擴闊了其生活圈子，最重要是工作收入變成多勞多得，晉升亦有清晰明確的標準可循，事業發展不再受公司內部架構或不成文規定的限制。



完善入職支援 有效累積經驗



Justin回想約兩年前加入宏利的時候，最深刻是發現原來金融行業都可以如此年輕化，而且保險工種非常專業，令他頓時對未來事業發展充滿幹勁。他也很欣賞宏利為新人或轉行人士提供的支援：「新人當然需要一點時間適應新環境，很多東西都要逐步去學習，而『宏利C.E.O.計劃』就提供非常充實的培訓和支援，包括保險行業的工作文化、自律態度、維繫團隊的秘訣，以至產品知識，新人都能藉着課堂及導師的指導，一步一腳印地累積。」



與現在的上綫經理「拍住上」兩年後，Justin發現從事保險能與不同行業人士交流，並從中發掘合作機會的工作，能助雙方都達至「雙贏」。Justin所指的上綫經理是宏利分組經理譚穎姿（Gisele），亦是引薦Justin入行的伯樂。她讚賞Justin勇於求變，為求實現定下的目標，非常敢於突破自己：「Justin在2020年入行便已經獲得要求是一般MDRT會員3倍的COT資格，實屬不易，不到兩年更已迅速建立了個人團隊，這些一切均來自他無畏無懼，全力奮鬥的底氣。」

▲ Gisele（右）讚賞Justin勇於求變，執行力高，為了實現設定的目標，敢於突破，勇於以新嘗試、新心態去追求進步。

廣招賢能 訂立百人團隊目標



現時Justin的團隊仍屬剛起步，但已吸引一些來自其他行業的精英，以及相對成熟年長的人士加盟。Justin不諱言：「我仍很年輕，所以思考新方向時，不會顧慮太多，年齡更加不是問題，最重要的是成員有否具備拼搏的心態。我明白建立一支全新的團隊，固然會遇上不少挑戰，但最重要是令他們看到保險行業的長遠發展潛力，而宏利正是幫助他們進一步拓展事業的理想平台。」展望將來，Justin希望團隊在5年後能夠發展至50人或以上，8年後團隊人數增至100人或以上的規模，擁有屬於自己的區域。



Justin寄語未來有意入行的新人，一定要敢於嘗試，不要固步自封，更不應該以傳統思維審視保險行業。即使他的保險事業多少受到疫情影響，但亦啟發他用新的角度來觀察市場發展方向，更用心去了解客戶在疫情下的真實需要或保障缺口，例如他於去年以醫療保障作為切入點，亦成功達成MDRT資格，以身作則證明只要從業員主動求變，總有機會實現心中的目標。的確，Justin在疫情下連續兩年取得佳績，充份說明了「有危必有機」的道理。

▲ Justin 深信保險行業的最大優勢是靈活自主，在宏利的強大支援及配套下，只要保險顧問願意付出心力及時間，總可建立起自己一套的成功法則，覓得更廣大的事業天地。

（特約）