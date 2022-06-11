【醫療科技】智能骨科植入式儀器　促進椎間盤病變治療

▲ 「退化性椎間盤病變」會為脊髓與神經根帶來極大壓力，令患者深受持續疼痛困擾。（Intelligent Implants提供）

全球每年約有150萬人需要接受脊椎融合手術，以治療「退化性椎間盤病變」（Degenerative disc disease）。但據美國醫療業界估計，這手術會有10至40%的失敗風險，且會為患者帶來持續的嚴重疼痛。有醫療科技公司為了解決此問題，研發出智能骨科植入式儀器，不但可以監測骨骼癒合進度，更配備電極刺激，有效促進骨骼生長。

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「退化性椎間盤病變」會為脊髓與神經根帶來極大壓力，令患者深受持續疼痛困擾。為醫治這疾病，進行脊椎融合手術是方法之一。不過，脊椎融合屬於大手術，且需在骨間安裝內固定裝置，以即時穩定脊椎和加強融合，因此風險頗高。

倘椎體無法融合 疼痛持續

另一方面，該手術失敗的最常見原因，是手術後椎體沒有融合所致，結果患者不但會繼續感到疼痛，更需重新接受修復手術，這無疑對患者的經濟和身心都會帶來衝擊。

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為優化手術的質素和提升成功率，愛爾蘭醫療科技公司Intelligent Implants成功開發SmartFuse智能骨科植入式儀器，旨在增強骨骼癒合，降低脊椎融合手術後的不連接率（rates of non-union）。該設備配備了電極，既能促進骨質生長，也可就骨質癒合情況進行監測。

藉「電氣特性」 展示癒合進度

Ben Hertzog指出，電訊號是自然界的一部分，也是生理學的核心。數十年來，醫學界已經知道電訊號在人體創造新骨的過程中起着關鍵作用。因此該公司的科學團隊以適當方式應用外部電訊號，利用神經刺激原理和先進的微電子設計，創造出無綫智能植入式儀器，並將電極刺激精準傳遞到新骨的部位，從以刺激骨骼形成。

除了電極刺激外，還可透過該植入式儀器測量手術部位的「電氣特性」（electrical properties）。他提到，成熟癒合的骨骼的電氣特性，與剛完成手術後骨骼的電氣特性有很大不同，因此通過測量這些特性差異，隨着時間推移，實際上可檢測到正在形成的新骨，並以數據方式，精確地向外科醫生展示癒合進度，這都有效改善病人術後的跟進狀況。

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責任編輯：陳卓賢