【可口可樂】日本可口可樂加價　樽裝飲品價格10月最多升18%

▲ 日本可口可樂公司宣佈，將會在10月調整小型樽裝飲品建議零售價，平均幅度6至18%。（資料圖片）

日本面對通脹問題，不少食品及飲品近月宣佈調整售價，在啤酒類飲品後，一般汽水及膠樽裝飲品亦在加價之列。日本可口可樂公司宣佈將會在10月調整小型樽裝飲品的建議零售價，平均幅度在6至18%，是在5月以來第2次發表加價。

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日本可口可樂公司將對10月1日出貨的小型膠樽裝飲品調高建議零售價，主要為清涼飲品類的PET膠樽產品，共有約120款；是8年以來再次加價。另亦考慮調整部分酒精類鑵裝飲品售價。日本可口可樂公司稱是受到原材料、能源價格等因素令營運成本上升，公司已盡最大努力改善製造及營運效率。惟在5月改訂大型PET膠樽產品批發價後，尚難以抵消有關成本上升的困境。不得已的情況下只能再調整小型PET膠樽產品的建議零售價。

舉例在10月1日起，日本市場發售的500毫升可口可樂、525毫升的綠茶飲品「綾鷹」，將從未計稅的140日圓（約港幣8.2元）增加至160日圓（約港幣9.4元）。日本可口可樂公司早在5月1日，已調升1.5公升及2公升PET膠樽飲品約16款的批發價約5至8%，當時調整尚算溫和，公司當時解釋因大容量產品的原材料、物流費用較高所致。

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責任編輯:王浩賢