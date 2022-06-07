  • 28°C
香港時間 : 2022607日 (二) 17:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【可口可樂】日本可口可樂加價　樽裝飲品價格10月最多升18%

商業 17:36 2022/06/07

分享：

分享：

日本可口可樂公司宣佈，將會在10月調整小型樽裝飲品建議零售價，平均幅度6至18%。（資料圖片）

日本面對通脹問題，不少食品及飲品近月宣佈調整售價，在啤酒類飲品後，一般汽水及膠樽裝飲品亦在加價之列。日本可口可樂公司宣佈將會在10月調整小型樽裝飲品的建議零售價，平均幅度在6至18%，是在5月以來第2次發表加價。

【4天工作】日本經濟改革方針納入4天工作制　細分哪3種執行模式？

日本可口可樂公司將對10月1日出貨的小型膠樽裝飲品調高建議零售價，主要為清涼飲品類的PET膠樽產品，共有約120款；是8年以來再次加價。另亦考慮調整部分酒精類鑵裝飲品售價。日本可口可樂公司稱是受到原材料、能源價格等因素令營運成本上升，公司已盡最大努力改善製造及營運效率。惟在5月改訂大型PET膠樽產品批發價後，尚難以抵消有關成本上升的困境。不得已的情況下只能再調整小型PET膠樽產品的建議零售價。

舉例在10月1日起，日本市場發售的500毫升可口可樂、525毫升的綠茶飲品「綾鷹」，將從未計稅的140日圓（約港幣8.2元）增加至160日圓（約港幣9.4元）。日本可口可樂公司早在5月1日，已調升1.5公升及2公升PET膠樽飲品約16款的批發價約5至8%，當時調整尚算溫和，公司當時解釋因大容量產品的原材料、物流費用較高所致。

【城市排名】港元強勢　香港再度蟬聯全球生活費用最高城市（附排行榜）

責任編輯:王浩賢

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【疫市開店】Bakehouse赤柱開新分店　 6月18日起試業
今日
【疫市開店】Bakehouse赤柱開新分店　 6月18日起試業
【城市排名】港元強勢　香港再度蟬聯全球生活費用最高城市（附排行榜）
今日
【城市排名】港元強勢　香港再度蟬聯全球生活費用最高城市（附排行榜）
【4天工作】日本經濟改革方針納入4天工作制　細分哪3種執行模式？
今日
【4天工作】日本經濟改革方針納入4天工作制　細分哪3種執行模式？
【Starbucks】星巴克將外覓新CEO　Howard Schultz稱需要新經驗知識
今日
【Starbucks】星巴克將外覓新CEO　Howard Schultz稱需要新經驗知識

你可能感興趣

【疫市開店】Bakehouse赤柱開新分店　 6月18日起試業
今日 13:47
【疫市開店】Bakehouse赤柱開新分店　 6月18日起試業
【城市排名】港元強勢　香港再度蟬聯全球生活費用最高城市（附排行榜）
今日 15:03
【城市排名】港元強勢　香港再度蟬聯全球生活費用最高城市（附排行榜）
【4天工作】日本經濟改革方針納入4天工作制　細分哪3種執行模式？
今日 17:09
【4天工作】日本經濟改革方針納入4天工作制　細分哪3種執行模式？
經濟 飲品 汽水 日本

上一篇文章

【優惠著數】消費券已到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

下一篇文章

【4天工作】日本經濟改革方針納入4天工作制　細分哪3種執行模式？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【環保ESG】 L'Oréal夥全線屈臣氏回收美妝產品容器　賺易賞錢印花
【環保ESG】 L'Oréal夥全線屈臣氏回收美妝產品容器　賺易賞錢印花
【退休規劃】調查：港人退休需有400萬儲備　退休收入比例不理想
【退休規劃】調查：港人退休需有400萬儲備　退休收入比例不理想
【優惠著數】消費券已到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【優惠著數】消費券已到手　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）
【網上招聘】勞工處舉行網上招聘會　60間機構提供超過3,800個空缺
【網上招聘】勞工處舉行網上招聘會　60間機構提供超過3,800個空缺
【人才管理】4招助企業傾聽員工意見　建立雙向僱傭關係
【人才管理】4招助企業傾聽員工意見　建立雙向僱傭關係
【疫市開店】Bakehouse赤柱開新分店　 6月18日起試業
【疫市開店】Bakehouse赤柱開新分店　 6月18日起試業
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款