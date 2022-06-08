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哥倫比亞單車賽樂極生悲 車手衝線後撞暈妻子（有片）

環球社會熱點 08:05 2022/06/08

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環哥倫比亞單車賽（Vuelta a Colombia）於上周五（5日）展開，其中第3賽段時，出現混亂場面。領先車手Luis Carlos Chia衝線時興奮張開雙手時，突然直接撞向原本打算上前祝賀他的妻子，兩人雙雙倒地。妻子最終需要縫4針及短暫留醫。

美國男子與妻爭執跳湖遇溺 警察袖手旁觀遭停職 【下一頁】

環哥倫比亞賽的第3賽段在蒙特里亞（Monteria）舉行，車手Chia在最後階後衝刺，成功發力以第一名衝過終點。網上流傳影片顯示，Chia取得勝利後興奮張開雙手及搥胸，但單車卻未見減速，直接衝向為他拍照及祝賀的妻子Claudia Roncancio，兩人雙雙倒地。

印度男士香水廣告過火急下架 被轟宣揚強姦文化 【下一頁】

單車比賽意外片段

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Chia痛苦在濕漉漉的地上扭動，而Roncancio則面部朝下，似乎失去知覺。當地傳媒其後報道，Roncancio送院時意識清醒，需要縫4針及短暫留醫，據悉Chia右手及右腳受傷。

Chia事後表示，衝過終點線後不知道發生什麼事，曾試圖剎車，但沒有反應，幸好妻子沒有大礙。

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責任編輯：郭麗明

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