「賞你遊香港」第二批明日早上接受報名 可免費乘昂坪360嘗寶蓮禪寺齋菜午餐 遊西九+迪士尼樂園連晚餐只需加$190

香港旅遊發展局（旅發局）周二（7日）公布，「夏日同賞‧就在香港」推廣新一輪「賞你遊香港」，第二批精彩行程登場。市民可由即日起瀏覽活動網站（https://www.holidayhk.com/local-tours），挑選旅行社精心設計合共超過 100 個行程，周三（8日）早上10 時起以各間旅行社在活動網站上列明的方式，直接向旅行社報名，繼續發掘和欣賞香港。

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旅發局指，第二批行程加入更多高性價比的付費升級之選，參加者只須付出少量團費，即可以暢遊主題樂園、參加絲襪奶茶工作坊、甜品工作坊、暢遊有機生態園，或登船一邊享受自助餐、一邊觀賞維港醉人美景。部分行程更是首度登陸「賞你遊香港」。

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以上免費行程同樣精彩豐富，圍繞四大主題，包括探索文化、大城小區、維港秘景和尋覓美食，涵蓋不同特色行程﹑地道文化體驗及特色餐飲。如「迪士尼西九奇趣遊」，參加者可遊覽香港迪士尼樂園以及西九文化區，也可以享用樂園內指定餐廳晚餐套餐。另外「暢玩昂坪」遊，行程先乘坐昂坪360纜車輕鬆登頂，飽覽大嶼山的優美景色。行程更可品嘗寶蓮禪寺內的美味齋菜，並遊覽佛門聖地寶蓮禪及天壇大佛。

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同時也有「元朗錦田古蹟壁畫村,菠蘿園,午餐日式火鍋放題, 西九龍海濱長廊一日遊」，參加者可漫步錦田的水頭水尾文物古蹟徑，沿路探索段段精彩歷史。參觀菠蘿園，與來自澳洲的羊駝拍照留念，並了解更多有機耕種的知識。享用日式火鍋放題補充體力之後，前往西九文化區，探索屹立在翠綠空間的藝術地標。

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市民只須於本地零售及餐飲商戶的實體店舖消費滿800元，即可儲起機印收據 （最多兩張、2021 年 12 月 10 日或之後發出），免費換取本地遊名額一個，或額外付費參 加付費升級之選的行程。 最後一批「賞你遊香港」約 40 個行程，將於下周接力推出。

為鼓勵消費，「賞你遊香港」並沒有參加次數限制，歡迎市民繼續收集新的單據，報名參加其他行程。 團友留意防疫要求 成功獲旅行社確認報名的市民，出發前須向旅行社提交消費單據正本，並繳付每人100元作按金（可於出發日取回按金）或相關團費。為符合政府最新的防疫要求，所有 參與「賞你遊香港」的旅行社，均需簽署由旅議會制定的《本地遊防疫承諾書》。所有旅 行團參加者均須滿足「疫苗通行證」的最新疫苗接種要求，部分旅行社會要求團友在報名 時出示「疫苗通行證」紀錄，或在出發前自行接受快速檢測。

「賞你遊香港」第二批行程詳情：

活動網址：https://www.holidayhk.com/local-tours

旅發局查詢熱線：2807 6100

電郵：localtours@hktb.com (星期一至五早上 9 時至下午 6 時及星期六早上 9 時至下午 1 時，星期日及公眾假期除外）

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記者：陳詠妍