【航海科技】現代自家新系統　助大型船隻自動橫渡海洋

▲ 現代汽車（Hyundai）旗下的船舶自動航行部門Avikus，首次在液化天然氣載運船上搭載內部研發的HiNAS 2.0系統，使液化天然氣載運船具備Level 2自駕能力，成功完成2萬公里的航程。

自駕技術除了應用於汽車，船隻也可以採用同樣技術協助航行，實現航行自動化。現代汽車（Hyundai）旗下的船舶自動航行部門Avikus，首次在液化天然氣載運船上搭載內部研發的HiNAS 2.0系統，使液化天然氣載運船具備Level 2自駕能力，成功完成2萬公里的航程。

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該液化天然氣載運船「Prism Courage」於5月1日，從美國德州Freeport出發，歷經約20,000公里的航程後，最終抵達南韓西岸忠清道的保寧市液化天然氣接收站，航程中約有一半以自動航行進行。

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Avikus表示，Level 2 自駕技術懂得避開其他船隻及避開惡劣天氣，也懂得辨識海浪高度。公司又稱，HiNAS系統可以在大洋中海域更有效率地規劃節省燃油的航線，令Prism Courage全程的燃油效率提高約7%，且減少約5%的廢氣排放。



Avikus預計該系統於今年底前商用化，公司希望其能減輕船員負擔、改善航行安全性，並為船隻節省燃料支出。

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責任編輯：廖淑瑩

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