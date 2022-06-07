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【商品加價】日本UNIQLO將加價 Heattech售價貴近一半 用料設計一分錢一分貨？

理財智慧 14:28 2022/06/07

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據外媒報道，日本UNIQLO將調整部分秋冬服飾商品價格。由於原材料和物流成本上揚，UNIQLO 將調整價格，主要為秋冬商品如「Heattech」發熱衣，最高加價近一半，為避免流失顧客，該公司在用料和設計上也會下更多工夫。而香港UNIQLO暫未受影響。

UNIQLO 主要調整價格的商品，如長袖「Heattech 極暖」發熱衣將從 1,500元日圓調漲至 1,990元日圓，售價貴逾三成、「Heattech 超極暖」發熱衣將從 1,990元日圓調整至 2,990元日圓，售價貴近五成，女裝羊毛圓領毛衣也將從 8,990元日圓調整至 9,990元日圓。毛絨外套的售價，將從原本的 1,990元日圓調整至 2,990元日圓，特級極輕羽絨外套的售價也從 5,990元日圓調整到 6,990元日圓。

【孫子市法】通脹高企美股謝 環球股災何時了

日本UNIQLO表示，隨著商品加價，在用料和設計上也會提升質素。如2022 年秋冬款式的毛絨外套材質，環保回收聚酯纖維的使用比例將提升一倍左右，而 2021 年款式只有約 30%，而 Heattech 吸濕發熱衣的伸縮和除臭機能也將有所提升；另外女裝毛衣將採用 3D 技術的立體織法、以減少縫製部分，在穿著時將更為舒適。

全球經濟正受疫情重撃，加上俄羅斯侵略烏克蘭等問題，導致纖維和羊毛等原材料的價格上揚。日本UNIQLO母公司迅銷董事長兼公司社長柳井正 4 月在財報說明會上指出，「考量到日本經濟情勢，無法輕易地調整價格」，他還表示「如果是在深思熟慮之後所做出的價格設定，應該能獲消費者理解」，選擇了 UNIQLO 招牌商品來實施調整。

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責任編輯：龍紀瑩

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