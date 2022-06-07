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【生活水平】香港續成全球生活費用最貴城市　隔離及封關措施令本港出現人才流失（附排名）

Hot Talk 17:54 2022/06/07

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【生活水平】香港續成全球生活費用最貴城市　隔離及封關措施令本港出現人才流失

人力資源顧問機構ECA International發表最新生活費用研究結果，雖然過去一年香港物價上升3%，低於環球物價升幅5.8%，但港元持續強勢，香港仍然是全球生活費用最高昂的城市。

ECA International亞洲區域總監關禮廉認為，香港生活費用持續高企，生活質素亦不比其他城市好，對僱主及僱員的吸引力相對下降，看到有人才流失的情況，例如外派僱員會選擇重返原居地或遷到其他國家，如新加坡或杜拜等。

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香港吸引力下降　企業看不到重新開關路線圖

他表示，香港吸引力下降，最主要還是全球其他城市正重新開放及放寛社交距離措施，香港卻仍然維持入境隔離限制，企業亦看不到政府有重新開關的計劃及路線圖，故難有信心對未來作出規劃。

多個內地城市的排名均有上升，當中有四個城市躋身成為全球首15個生活費用最昂貴的城市，而上海則在亞洲排名第3位，僅次於香港和東京。

香港在宜居城市排名大跌19位至第77位【下一頁】

儘管新加坡的物價於過去12個月內顯著上漲，其中的住房租賃成本、公共事業和汽油價格均出現較高的增幅，不過其排名卻在2022年維持不變。關禮廉解釋，受住房租賃成本上升、公共事業和汽油價格帶動，新加坡出現高於平均5%的通脹率，但在調查進行後期，受製造業和出口貿易大幅放緩影響，令坡元下跌，故新加坡繼續保持全球生活費用最昂貴的城市第13位。

【ET財智Talk】經濟衰退風險趨升　波動市部署優質股良機

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