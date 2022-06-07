【英超】英男非法轉播被追討近千萬 否則加監

英格蘭足球聯賽深受全球球迷歡迎，牽涉的商業利益亦同樣龐大。英國一名男子因非法轉播英超賽事，早前已被判囚7年4個月。近日，當地法庭再裁定男子需在3個月內，交出非法轉播所得的96.3萬英鎊收益，否則便面臨更長刑期。

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史蒂文金（Steven King）因非法轉播英超賽事，於2019年被裁定串謀詐騙罪成，判處入獄7年4個月。華威皇家法院的法官周一（6日）裁定，史蒂文金必須在3個月內，交出非法獲取的96.3萬英鎊收益（約944.6萬港元），否則再追加6年8個月刑期。

英超賽會法律顧問普拉姆（Kevin Plumb）表示，十分歡迎裁決，稱事件反映提供非法英超轉播屬刑事行為，違者將面臨監禁及財政後果。普拉姆希望追討的款項可撥予公家機構，如執法部門，協助將更多有關不法分子繩之於法。

普拉姆亦警告透過非法管道收看英超賽事的民眾，指有關不法行為不旦可能導致收看者面臨監禁刑罰，更可能成為被黑客入侵及詐騙的受害者。

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責任編輯：吳漢培