  • 28°C
香港時間 : 2022607日 (二) 19:26
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【英超】英男非法轉播被追討近千萬 否則加監

環球社會熱點 18:10 2022/06/07

分享：

分享：

英格蘭足球聯賽深受全球球迷歡迎，牽涉的商業利益亦同樣龐大。英國一名男子因非法轉播英超賽事，早前已被判囚7年4個月。近日，當地法庭再裁定男子需在3個月內，交出非法轉播所得的96.3萬英鎊收益，否則便面臨更長刑期。

【英冠】諾定咸森林贏附加賽 23年來重返英超 【下一頁】

【法網】美國女將獲封最有錢網球員 家族身家超車路士班主 【下一頁】

史蒂文金（Steven King）因非法轉播英超賽事，於2019年被裁定串謀詐騙罪成，判處入獄7年4個月。華威皇家法院的法官周一（6日）裁定，史蒂文金必須在3個月內，交出非法獲取的96.3萬英鎊收益（約944.6萬港元），否則再追加6年8個月刑期。

英超賽會法律顧問普拉姆（Kevin Plumb）表示，十分歡迎裁決，稱事件反映提供非法英超轉播屬刑事行為，違者將面臨監禁及財政後果。普拉姆希望追討的款項可撥予公家機構，如執法部門，協助將更多有關不法分子繩之於法。

普拉姆亦警告透過非法管道收看英超賽事的民眾，指有關不法行為不旦可能導致收看者面臨監禁刑罰，更可能成為被黑客入侵及詐騙的受害者。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【英國王室】女王首見莉莉貝特 傳禁哈里梅根拍攝
今日
【英國王室】女王首見莉莉貝特 傳禁哈里梅根拍攝
【猴痘症】英國增77宗確診 衛生部門堅稱風險低
今日
【猴痘症】英國增77宗確診 衛生部門堅稱風險低
Salt Bae扒房登倫敦百大最差餐廳 網民狠批唔值呢個價
今日
Salt Bae扒房登倫敦百大最差餐廳 網民狠批唔值呢個價
【英國王室】莉莉貝特正面照首曝光 一頭紅髮似足老豆
今日
【英國王室】莉莉貝特正面照首曝光 一頭紅髮似足老豆
保守黨反對派堅持拉約翰遜落馬 英揆表明無意提前大選
今日
保守黨反對派堅持拉約翰遜落馬 英揆表明無意提前大選

你可能感興趣

【英國王室】女王首見莉莉貝特 傳禁哈里梅根拍攝
今日 15:05
【英國王室】女王首見莉莉貝特 傳禁哈里梅根拍攝
【猴痘症】英國增77宗確診 衛生部門堅稱風險低
今日 13:04
【猴痘症】英國增77宗確診 衛生部門堅稱風險低
Salt Bae扒房登倫敦百大最差餐廳 網民狠批唔值呢個價
今日 12:25
Salt Bae扒房登倫敦百大最差餐廳 網民狠批唔值呢個價
罪案 英超 足球 英國

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（06月07日 時間19:00）

下一篇文章

【烏克蘭戰爭】白俄舉行戰備狀態軍演 澤連斯基指烏東戰況激烈（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

英國正式試行4天工作制 人工照收足
英國正式試行4天工作制 人工照收足
【英國王室】喬治小王子亮相 網民驚歎似戴安娜細佬
【英國王室】喬治小王子亮相 網民驚歎似戴安娜細佬
英國啤酒價格飆升 過萬間酒吧餐廳或倒閉
英國啤酒價格飆升 過萬間酒吧餐廳或倒閉
【英國王室】凱特與仔女焗蛋糕賀白金禧 夏洛特公主甜笑搶鏡
【英國王室】凱特與仔女焗蛋糕賀白金禧 夏洛特公主甜笑搶鏡
【表決揭盅】英保守黨通過信任投票 約翰遜避過下台 （第四版）
【表決揭盅】英保守黨通過信任投票 約翰遜避過下台 （第四版）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月07日 時間19:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月07日 時間19:00）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款