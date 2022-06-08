【綠色營商】領展網上講座邀企業分享ESG發展心得 首集介紹綠色消費及節能減耗 助商戶實踐可持續發展

近年企業發展講求ESG，領展今年的「領展商戶學堂」，亦將以近年商界熱門話題ESG（環境、社會及管治），推出一連串的「ESG x營商法系列」網上講座。領展指出，企業發展ESG不但能夠有效減低營運成本，減輕地球負擔，更可以增強商戶的競爭力及提升品牌形象，因此ESG投資策略在本港以至全球，已形成新的趨勢和投資及發展方針。領展希望透過此系列講座，加深商戶對ESG 的了解及認識，把握發展商機。

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「領展商戶學堂」的「ESG x 營商法系列」，將會邀請不同企業代表及各類型大小商戶，分享其品牌在ESG上的發展要訣及心得，全方位照顧不同類型的租戶，從飲食業、服務業以至零售業，皆一一涵蓋。「ESG x營商法系列」的嘉賓包括中華電力代表分享讓商戶節能減碳，繼而降低營運成本的秘訣；同時亦會就廢物管理及綠色租約等主題，邀請相關部門和機構分享各類型計劃、實際支援及服務等，以協助及引領商戶發展出具品牌特色的ESG方針，實現ESG理念，並得以在多變的市場環境下擴充業務。

「領展商戶學堂」：「ESG x營商法系列」的首集已於6月8日正式上線，並以「綠色消費態度『裸買』減廢」及「必勝營商新法則：節能減耗省成本」為主題，邀請綠領行動總幹事何漢威及中華電力客戶成功及銷售總監盧志華博士，分別為商戶具體分享如何推動環保同時創造商機，以及介紹節能減碳的項目。

綠領行動去年在領展旗下沙田瀝源邨褔海樓開設首間裸買店「綠領駅」，得到不少街坊支持，機構總幹事何漢威表示：「身處香港這個消耗型社會，我們不可以只著眼眼前成本而忽略界外成本。我們希望藉『綠領駅』將裸買文化推廣至社區，鼓勵客人自備容器購物，減少製造不必要的包裝廢物，以達至源頭減廢。各大商戶亦可以把環保滲入品牌核心價值，了解所在地區顧客的特性，以獨有客群特色發展出與別不同的ESG方針。」

中華電力客戶成功及銷售總監盧志華博士於講座中介紹中華電力為客戶提供的不同節能減碳項目，助商戶慳電節能，當中包括免費的能源審核服務，以及資助中小企更換更高能源效益電器的節能設備升級計劃。盧博士更分享了中小型商戶在推展節能方案前的準備工作及小貼士，讓商戶實踐方案時能達至最大效益。

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責任編輯：嚴浩文