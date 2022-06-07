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【一家四口】日本人熱衷古董 但怎樣看古董投資?

理財智慧 17:19 2022/06/07

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日本有一幫人非常熱衷古董，日本人把「古董」叫做「骨董」，只要你在網上查「骨董」二字，就會出現不少在日本售賣古董的連結。NHK甚至特別製作一個名為「讓我們把享受古董作為一種愛好」（趣味悠々骨董を楽しもう）的節目，讓這班古董發燒友追看。

同場加映：【青姐話】進入半年結 淡友竭一竭

日本人喜歡古董有幾個原因。首先，日本人極度喜歡細緻地研究物件，甚至會想盡辦法複製它，當他們無法用現代的科技複製古人的工藝品時，就會非常敬佩古人，在沒有科技的支持下，仍能創作如此精細的手工藝。第二，有些日本人是歷史迷，他們很喜歡仔細地記錄古董的歷史背景、用途、製成方法等，他們覺得自己可以透過古董去明白古人的生活、信仰、人文藝術、想法等，都是非常有趣的事。第三，喜歡美麗手工藝的日本人，也會被古董上的圖騰吸引。他們喜歡古董純粹是由欣賞高雅藝術品的角度出發。當然，亦有些甚有生意頭腦的人會在當中找商機，例如把古董上美麗的圖案加上自己創意，揉合在一起，用在自己設計的首飾或商品上。第四，部分人會透過買賣古董來賺取利潤。買古董的人有時候亦同時收藏其他奢侈品，例如名畫和藝術雕塑等。一方面，這些古董及名畫放在家中有助提升個人品味，亦同時代表自己是屬於哪個古董和藝術投資者圈子的人。

保存舊物原好如新

當你能認識其他古董和藝術投資者，就自然會得到更多關於古董和藝術投資的最新資訊了。最後一個容易被人忽視的原因，就是日本人保存東西的能力。如果你到過他們的古董市場，就會發現幾10年前的時代標誌性（Vintage）物品，他們都保存得好像新的一樣。盒子包裝仍在，裏面的東西好像完全沒有用過一樣。筆者也不敢想像：難道買了這麼多年，就放在盒子裏，一直也沒有用過嗎？

古董珍貴，主要在於其自身的價值，例如後世無法仿造、珍貴稀少、做工精美等特點。但有名的古董一定有很多複製品，所以在NHK這個「讓我們把享受古董作為一種愛好」電視節目中，就特別請來一班研究古董演變規律，製作年代，藝術水平的專業人士來做古董鑑賞。

觀眾除了可以從節目上對古董背後的歷史文化有更深的認識之外，亦會對古董真偽有點掌握，不會輕易被騙。此外，該節目亦邀請觀眾，拿他們家中的「老物件」來節目上進行估價，藉此顯一顯身家。有時候，他們會發現自己所收藏的東西價值連城，高興得像中了六合彩頭獎一樣；當然亦有時候，他們會發現自己一直在儲存膺品，就會非常失望。

估價還估價，對於古董收藏者來說，每一件古董都獨一無二，賣了變現就很難再有機會碰上另一件。就算碰上另一件，也一定不是當年的買入價格，而是現時賣出的價格，甚至更貴。加上現今貨幣貶值速度之快，亦令他們對賣走自己的珍品有所猶疑。如果要賣古董的話，很大機會只是用來換貨，找尋升值能力更強的另一些投資產品。

 

撰文：馬漪楠

浸大英國語文學士及藝術行政管理碩士，行政長官卓越教學奬得主。前培正中學英文科副主任，35歲提早退休。

＊以上內容輯錄自第760期《一家四口 離家出走》 

 

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責任編輯：羅浩濂

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