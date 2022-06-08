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【吉利175】吉利走高2%　5月汽車銷量跌7%、首5月只完成全年目標30%　純電動車銷量按年增4倍

股市 09:52 2022/06/08

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【吉利175】吉利5月汽車銷量跌7%、首5月只完成全年目標30%　純電動車銷量按年增4倍

吉利汽車 （00175） 公布5月份銷量數據，今年5月份吉利連同合資品牌合共銷售89,070輛車，按年減少約7%，較4月則增加23%。吉利汽車今年首5個月銷量按年跌8%至487,247輛，相對於全年銷售目標165萬輛，公司至今只完成29.5%。

吉利現升2.2%，報15.26元。

吉利汽車新能源汽車續有較好表現，當中，純電動車5月銷量達15,716輛，按年增長424%、按月增44%。另外，插電式混動車銷量達3903輛，按年增長111%，油電混動車輛達2729輛。

若以品牌區分，主品牌「吉利」5月銷量按年下跌11%至69,371輛，屬下電動車品牌「幾何」佔8967輛，按年增長199%。與同系富豪汽車合資的「領克」銷量為11339輛，按年下跌37%。中高檔電動車品牌「極氪」5月銷量達4330輛，較4月多逾1倍，首5個月累計銷售14,708輛。

以地區劃分，中國大陸市場5月份銷量為73315輛，按年減少15%；而出口車輛則達15755輛，按年增加52%。

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