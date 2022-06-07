【新股IPO】威高血液淨化最快月內遞交上市申請 擬集資39億元

引述外電報道，威高股份（01066）計劃分拆旗下血液透析業務威高血液淨化來港上市，並已委聘華興資本、華泰證券以及花旗作為顧問機構，預期最快月內向港交所遞交上市申請；此外有傳公司擬集資5億美元（約39億港元），不過，據了解是次集資的最終規模將會取決於市場狀況。

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稍早前有報道指，威高血液淨化目標集資約5億美元，最快今年第二季上市。

此外，據威高股份中期報告顯示，目前威高股份合共持有，威海威高血液淨化製品有限公司的28.09%股權。

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記者：張以正