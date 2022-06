PSY懶理南韓乾旱 搞濕身演唱會用300噸水捱轟

南韓歌手PSY憑歌曲《江南Style》紅遍全球,他早前宣布8月將會再次舉行夏季濕身演唱會。由於PSY演唱會現場會大肆淋水配合唱跳,每場演唱會需要用到300噸飲用水。但南韓目前正面臨乾旱危機,因此PSY被指浪費水源而遭到網民炮轟。

PSY(朴載相)上周五(3日)於社交媒體Instagram宣布,8月會回歸首爾舉辦「Summer Swag」演唱會,而門票將於下周四(16日)開售。

韓媒指PSY自2011年以來,每隔幾年就會舉辦一次同系列演唱會。由於表演者和觀眾在現場會一邊淋水及一邊載歌載舞,因此在炎熱的夏天深受歌迷歡迎。

不過每場演唱會都需要用到300噸飲用水,而且主辦方宣傳時更提到以下口號:「用水多到你懷疑我哋舀起漢江。」(So much water that it will make you wonder if we scooped up the Han River.)

(編按:漢江為朝鮮半島第四長的河流)

但南韓目前面臨乾旱危機,農業和工業用水均告短缺。韓聯社上周更發布了一張照片,顯示南韓世宗市河流乾涸的情況。很多網民都憂慮PSY舉辦濕身演唱會浪費水。

有網民於Twitter發文指情況可怕,更將PSY在乾旱期間舉辦濕身演唱會,與法國路易十六的妻子瑪麗皇后(Marie Antoinette)奢靡的作風相提並論。也有網民指PSY浪費水來娛樂觀眾的做法不可取。

PSY今年5月出席電台節目時聲稱,他的演唱會只會使用飲用水,不會加劇農業和工業用水短缺的情況。

