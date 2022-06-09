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【互認基金】北上基金累計吸資116億元 南下產品吸10億

15:23 2022/06/09

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今年首4個月，北上基金累計吸金116億元人民幣，南下產品吸10億元。

外滙管理局公布4月份的中港互認基金數據，截至今年4月底，本港資產管理公司在內地銷售的北上基金，累計淨流入額逾116.39億元（人民幣，下同），較3月份的121.9億元，按月減少5.5億元。北上基金已連續6個月呈走資，以最新的累計吸資額逾116億元計，相比去年底的142.4億元，驟減26億元，以幅度計，下跌18%。

至於內地資產管理公司，把旗艦產品在港推售的南下基金，經歷14個月的淨吸資，3月份終於斷纜，出現單月度的走資情況。幸至4月又再轉升，以累計淨吸金10.849億元計，較3月時的10.834億元，微增僅約150萬元。

跨境互認基金於2015年中面世，2016年1月起，外管局每月公布互認基金的淨申購額。早前香港投資基金公會指，跨境互認基金反應平平，僅約32%公司參與，因有不少制肘，如基金須在港註冊等，遂促請優化安排。

去年北上基金累計吸金142億 南下產品吸資額首越10億【下一頁

基金互認措施自推出7年以來，雖然近期北上基金的銷情逐漸放緩，但仍是北熱南冷，意即北上基金的吸資額遠較南下產品多，累計多逾百億元。難怪吸引滙豐（HSBC）、恒生 （00011） 、惠理 （00806） 、摩通、東亞 （00023） 、中銀系、行健宏揚、騰訊 （00700） 有份的高騰基金、海通，以及博時等中外資基金公司，爭相把省招牌產品北上推售。

反觀，南下產品猶如鷄肋，且自2019年易方達申批基金以來，過去3年間再未見有新基金申報。何况及至去年11月起，南下銷售總額才首破10億元新關，市料近期人民幣急貶，恐又窒礙資金的入市意慾。

此外，專家指，跨境理財通於去年10月出台，市場又憧憬ETF通有望於下半年登場，作為回歸25周年的7.1送大禮，賀新特首李家超上場，兩舉俱令北水分流，或變相冷待互認基金，南下或北上產品恐遭邊緣化。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

騰訊控股（00700） 東亞銀行（00023） 惠理集團（00806） 恒生銀行（00011） 滙豐控股（00005） 北水流入 互聯互通 基金

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