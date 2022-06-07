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【聯想992】聯想中國2021財年營收增28%　方案服務業務收入首度突破100億人幣

股市 16:50 2022/06/07

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聯想中國2021財年營收增28%　方案服務業務收入首度突破100億人幣

聯想集團 （00992） 早前公布上一財年的全年業績。據內媒報道指，聯想集團其後透過內部郵件披露，聯想中國區2021財年的營業額按年增28%，對聯想集團整體的利潤貢獻按年提升36%。

在PC（個人電腦）業務方面，聯想中國的PC在銷量及銷售額的市場份額均創歷史新高，分別達39.7%及42.6%，當中800美元以上的筆記本銷量市場份額較再上一財年提升11個百分點。

而在方案服務業務方面，聯想中國整個財年的預定收入實現100億元，較上年提升42%，市場佔有率在中國IT服務市場中打入前四，而基礎設施業務全財年營收按年提升19%，服務器數量位居中國市場第四。

在智能設備業務方面，全財年營收按年增長80%，商用平板電腦連續5個季度蟬聯市場冠軍，消費平板電腦市場排名進入前三，而消費IoT和商用IoT智能產品的營收較上年分別增長58%和124%。

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