▲ 【可持續發展】滙豐中銀等5行加入「綠色商業銀行聯盟」 余偉文：亞洲未來30年氣候投資需求逾500萬億港元

金管局和國際金融公司舉行「綠色商業銀行聯盟」基石成員諒解備忘錄簽訂儀式，滙豐 （00005） 、中銀香港 （02388） 、渣打、花旗集團和東方匯理銀行成為聯盟基石會員。聯盟期望成為滙聚錄色金融領域的先驅，促進新興市場實踐金融創新投資應對氣候和環境風險，金管局總裁余偉文致詞稱，亞洲未來30年氣候投資需求料達66萬億美元（約515萬億港元）。

余偉文表示，商業銀行可通過開發綠色金融產品和服務，支持實體經濟轉型，而不同商業銀行正經歷不同綠色轉型階段，互相協同空間大，成立綠色商業聯盟有利各公私營夥伴合作。

綠色商業銀行聯盟由國際金融公司發起，2020年與聯盟亞洲區域創始成員及首個區域執行理事金管局共同推出亞洲分部。

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