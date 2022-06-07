【電車加價】行會通過電車加價 成人票價加至3元 7月11日起生效

政府今日(7日)宣布，行政長官會同行政會議根據《電車條例》（第107章）第51條，同意香港電車有限公司（電車公司）修訂車費。由7月11日起，成人（12歲或以上）車費由現時的2.6元加至3元，小童（3至11歲）由1.3元加到1.5元，月票則由220元加至260元。至於長者（65歲或以上）票價也會由目前1.2元增至1.3元，而遊客票將會被取消。

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政府發言人表示，政府須確保電車公司財務穩健，有能力以合理票價提供經濟、具效率和質素的電車服務。因此，在評估電車公司的加價申請時，政府已根據既定政策和機制考慮各項因素，包括電車公司所提供的服務和計劃推行的改善項目的質與量；電車公司自上次調整票價以來營運成本與收入的變動；電車公司對未來營運成本、收入、利潤和回報的預測，以及預期公眾的接受程度。

自上次2018年7月調整車費以來，面對來自其他公共交通工具的競爭，以及長時間受到疫情和必要的社交距離措施影響，電車的乘客量持續下跌，其車費收入相應減少。電車公司進一步增加非車費收入的空間亦相當有限，其盈利率從2018年的18%驟降至2021年的-1.3%。有鑑於電車公司當前的財政狀況，實有必要調整車費以維持其財務可持續性。

發言人又指，電車公司多年來一直提供零排放及票價相宜的服務。其具有獨特的歷史意義，一直廣受市民和旅客歡迎，也是香港市民的集體回憶。電車公司在傳承電車歷史價值的同時，亦推行了多項改善項目和引進創新措施以提升電車服務，為乘客提供更安全和舒適的旅程。考慮所有相關因素後，政府認為有需要調整電車票價以維持其穩健營運，而電車公司的建議加幅亦為可接受水平。

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責任編輯：羅浩濂