▲ 【MIRROR演唱會】日後鏡粉無須網絡塞車撲飛？ 康文署：貓眼新票務系統今年內投入放務 將大幅提升系統容量

人氣男團MIRROR 7月、8月紅館演唱會一票難求，上周二（31日）12場演唱會門票以實名制形式在Utbtix城市售票網公開發售，由於MIRROR粉絲眾多，售票網站塞爆，近3.8萬張門票長達11小時才告售罊。

事件也曝露康文署城市售票網新營運商貓眼娛樂 （01896） 原訂去年底接手，但延遲5個月仍未與「購票通」交接。康文署回覆本報查詢時指，短缺貓眼娛樂現正進行新系統開發工作，此前由於疫情及硬件交付延誤等影響，拖累貓眼開發進度，預計於2022年内投入服務。

康文署：新票務系統可靈活大幅提升系統容量

康文署指出，中標的天津貓眼微影科技有限公司現開發新系統，新票務系統的功能和服務均有所提升，例如可靈活大幅提升系統容量，以便更有效處理受歡迎節目開售時用量激增的需求，及進一步加強防止透過電腦自動程式購票等功能。

疫情持續超過兩年，康文署提到，由於新系統涉及較多複雜的系統設置及服務要求，而開發進度受到不可預計的因素，包括疫情持續引致「貓眼」未能安排項目團隊的內地工作人員來港直接參與新系統的設計和測試，及全球原材料短缺和運輸延誤而影響系統硬件的交付日期等影響。

康文署已安排現時城市售票網承辦商購票通在新票務系統正式推出前繼續以原有系統延續票務服務。

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責任編輯：李哲毅