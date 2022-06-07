【營銷智慧@iM網欄】網上行銷的基本思維 先建構良好銷售環境

網購已成潮流，每次打開Instagram還是Facebook時，都會充斥各色各樣的網購廣告，由日常用品到專門種類都有，可說是創業者的小天堂。但這些網店中，真正能突圍而出的到底有多少？筆者認為成功關鍵並非在於售賣甚麼商品，而是要有良好的銷售思維，尋找適合的受眾並推銷，只要能做到上述的要求，你己經有成為成功店家的潛質。

【青姐話】進入半年結 淡友竭一竭

選購貨品須考量

對初出茅廬的創業者而言，選購適合的貨品絕對是首當其衝的問題，究竟應該買入最為昂貴但質素最佳的的貨品，還是價格相宜、適合大部分客人的商品？對筆者來說，定價昂貴的商品則代表市場上能負擔的受眾實際上不多，這會導致客源不足，賣出商品的機會更是可想而知。相反，若購入的商品能針對不同客人的定位，例如是不同價錢、質素，便能更大範圍地囊括不同種類的客人。

廣告受眾要篩選

消費者各有喜好，要知道花費大量廣告去討好不屬於你的受眾和準買家，是不設實際的，因此我們要尋找對我們商品有興趣的客人。我們需要做的就是，精準地篩選你需要的受眾，才不會把廣告費用花費在不相關的受眾；降低成本，提高效益，正如賣汽水廣告也不會推銷給糖尿病患者，錯誤的廣告只會加大營銷成本。

廣告設定亦重要

尋找好你的準買家及受眾的特質後，你就需要向他們進行網絡推銷，簡單而言就是賣廣告。但廣告要賣得好，除了選一個好平台外，廣告設定也是十分重要，如何把你早已篩選好的客人特質應用在網絡廣告上，絕對是需要學習，例如以某地點的範圍內及經常尋找相關關鍵字的受眾為目標，把你的商品帶入受眾的眼球中，讓他們自動進入你的網店消費，才是你的致勝之道。

對各位中小企業老闆來說，綫上營銷比綫下更能精準地尋找你所需的客戶，因此先培養基本的網上行銷概念是必需的，能否再進一步成為跑出的賣家，就需要把相關技巧活用到。

作者_李彥霆 (Felix)簡介： 香港中小型企業總商會數碼媒體營銷委員會主席，也是一家數碼營銷企業的創辦人。他在18年間協助逾300間公司，利用數碼營銷技巧，令它們的生意額大幅提升，深明中小企、初創企業在為公司品牌、產品宣傳時所面對的問題。去年起，他更進軍網上教育事業，為7位導師賺取逾千萬收入。

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