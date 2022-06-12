曾淵滄：CCL走勢分析

2018年6月1日，中原城市領先指數（CCL）是181點，這真太巧了，4年後的今天，2022年5月27日，CCL也是181點。過去4年，CCL剛好經歷過加息、減息、再加息的周期，而CCL的波幅基本不大，最低170點，最高191點，最高點與最低點只相差11%。

2018年6月，CCL由181點再繼續反覆上升至189點見頂，之後，就在加息的壓力之下，反覆下跌至170點，但是很快的又從170點回升至同年7月的190點。當時，CCL是升是跌，要到加息減息的影響，也受到美國前總統特朗普（Donald Trump）推出中美貿易戰影響。

現處波動區間中間值

2020年，COVID-19疫情大爆發，CCL再一次由高位跌下來，但是，在174點也見到支持，隨着疫情受控，又一次於2021年8月升上191點見頂。今年，又再加息了，CCL也再一次191點反覆下跌至目前的181點。

過去4年，CCL最低見170點，那是加息再加上中美貿易戰雙重打擊造成的，也兩度升破190點，因此，目前的181點恰好是最低與最高的中間位置。既然在過去4年，香港樓價經歷過加息、減息再加息，也經歷過中美貿易戰、俄烏之戰的打擊，因此，展望未來，極大可能CCL依然徘徊在170與190之間。

估計微小波幅中波動

【青姐話】進入半年結 淡友竭一竭



過去四，五年間，特首林鄭月娥基本上完全沒有改變前特首曾蔭權與梁振英留下來的「辣招」稅，新增了放寬按揭保險 ，增加居屋供應及公營房屋比例的新政策。不過，觀察了過去4年CCL受外國利率、貿易戰、疫情的影響是大於林鄭月娥的政策。

因此，李家超上台後巨大的動作，估計CCL依然會在5%的微小波幅中波動。李家超也曾經公開說，不希望樓價出現大波動，是的5%微小波動是相當理想的，使到想買樓及想賣樓的人不必花太多時間去考慮樓價，將會上升或是將會下跌的問題。

樓價如果大幅上升，會吸引多一些人想買樓，但是想炒樓的可能性在多種「辣招」稅打擊之下，已幾乎是不可能的事。樓價大幅下跌，更糟糕的是，沒有人敢買樓。一般人不買樓，新建的樓房就落入少數人的手裏，少數有遠見、有膽識、有資金的人，地產商也會減少推出新盤應市，試圖改變供應，減少供應以壓樓價。因此，樓價在過去整整4年變化不大，是一件大好事!

節錄自763期《iMoney》置業安居

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機