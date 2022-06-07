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【花旗citi】花旗計劃未來數年於港星等亞太區市場增聘3000名員工　亞太區CEO：堅信中國的重要性

Hot Talk 17:01 2022/06/07

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【花旗citi】花旗計劃未來數年於星港等亞太區市場增聘3000名員工　亞太區CEO：堅信中國的重要性

花旗集團（美：C）早前退出大部分地區的零售銀行業務，花旗亞太區行政總裁Peter Babej表示，為能更專注捕捉亞洲區企業銀行業務及財富管理業務兩大增長引擎，集團計劃未來數年在亞洲企業銀行業務增聘約3000名員工，冀能擴大亞洲區的收入。

Peter Babej指，花旗的企業銀行業務集中在香港和新加坡兩地，所以港星將成是次招聘重點城市，目前環球經濟增長放緩，亞洲經濟增長同樣放慢，但亞洲經濟增長相對全球其他地區仍然領先，而傳遞至財富管理業務，這正是集團感到有興趣的領域，花旗有能力向亞洲客戶提供全球解決方案。

不能親自前往中國仍是一個挑戰

內地經濟受疫情影響，次季經濟料大幅放緩。Peter Babej稱，雖然今年中國經濟增長預期會大幅放慢，當地的經濟及地緣政治存在挑戰，但花旗對中國的看法屬長線，集團仍堅信中國的重要性。

他承認，由於中國對入境者實施數周的隔離檢疫措施，故未能前中國，但客戶傾向更願意透過Zoom洽談，惟從私人銀行角度來看，不能親自前往中國仍是一個挑戰。

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