▲ 【花旗citi】花旗計劃未來數年於港星等亞太區增聘3000名員工 亞太區CEO：堅信中國的重要性

花旗集團（美：C）部署縮減亞太大部分地區的零售銀行業務，花旗亞太區行政總裁Peter Babej表示，未來會更專注捕捉亞洲區企業銀行業務及財富管理業務兩大增長引擎，計劃未來數年在亞洲企業銀行業務增聘約3000名員工，冀能擴大亞洲區的收入。

Peter Babej指，花旗的企業銀行業務集中在香港和新加坡兩地，所以港星將成是次招聘重點城市，目前環球經濟增長放緩，亞洲經濟增長同樣放慢，但亞洲經濟增長相對全球其他地區仍然領先，而傳遞至財富管理業務，這正是集團感到有興趣的領域，花旗有能力向亞洲客戶提供全球解決方案。

不能親自前往中國仍是一個挑戰

內地經濟受疫情影響，次季經濟料大幅放緩。Peter Babej稱，雖然今年中國經濟增長預期會大幅放慢，當地的經濟及地緣政治存在挑戰，但花旗對中國的看法屬長線，集團仍堅信中國的重要性。

他承認，由於中國對入境者實施數周的隔離檢疫措施，故未能前中國，但客戶傾向更願意透過Zoom洽談，惟從私人銀行角度來看，不能親自前往中國仍是一個挑戰。

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