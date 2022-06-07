【循環經濟】信和夥本地回收初創EcoBricks 將5,400公斤塑膠變磚頭 鋪於黃金海岸

有統計指，香港人平均每天棄置2,312公噸塑膠廢料。信和與本地初創企業EcoBricks ，攜手推出突破性解決方案處理本港的塑膠廢物問題，足以將各類塑膠升級為可持續建築材料，以5,400公斤塑膠變磚頭，磚頭中有最多50%為回收物料，用於設商場外的行人路，今天（7日）在本港首個應用環保磚的試點黃金海岸舉行揭幕禮。

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信和集團創新聯席董事楊孟璋表示，黃金海岸成為首個應用環保磚的試點場地，於海濱長廊及百葉徑鋪設了逾1.5萬塊環保磚，其材料為560部舊洗衣機，相等於5,400公斤的塑膠廢料。於奧海城亦有應用環保磚於商場外的行人路上，同時在正興建的香港富麗敦海洋公園酒店中亦會使用。他指，環保磚價錢與市面上的建築材料成本一樣，更在本地製造，更有助提升本地就業，在未來會繼續物色不同環保的建築物料。

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研發環保磚的本地初創企業EcoBricks推出能夠將全部七類塑膠廢料升級再造，成為各種符合業界標準的低碳磚材．是為亞洲首個以循環經濟為本的解決方案。此方案為處理現時無法回收再造的塑膠廢料，透過與不同持份者攜手合作，包括廢物製造商、回收商、非政府組織及建造業，將棄置廢料升級再造成可持續優質建築材料。

EcoBricks創辦人Shervin Sharghy表示，為解決本港塑膠廢物問題，將各類難以回收再造的塑膠廢料升級為可持續建築材料環保磚，採用低能量及100％冷製（Cold process）的生產過程，毋須熱加工或熔解塑膠廢料，故不會在過程中生產有害排放物或污染物。而每製造100平方米的環保磚，即可減少2,000公斤的塑膠廢料運往堆填區，等同於20萬個膠樽。此發明亦於2022年日內瓦國際發明展獲得「評審團嘉評金獎」。

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責任編輯：龍紀瑩