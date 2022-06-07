【假日好去處】香港故宮將於7月2日正式開放 標準門票僅售50元 公眾逢星期三可免費入場

香港故宮文化博物館(香港故宮)將於7月2日正式向公眾開放。有別於M+首年全天侯免費入場，香港故宮標準門票為50港元，特別展覽門票為120港元，學生、長者及殘疾人士享半價，而開幕首年，公眾逢星期三可享免費入場，據了解，門票將於本月14日起網上開售。

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此外，香港故宮亦會推出會籍計劃，四個會籍類別，包括個人(600元)，雙人(1,000元)，青年(300元)及家庭(1,200元，包括2位成人及1位17歲或以下小童或青少年)等。計劃申請詳情將於下月公布。

是次914件展品均是從故宮超過186萬件的收藏品中精選而出，可謂千裏挑一。其中包括一級文物166件，屬「國寶」級別，佔借展品總數18%。絕大部分文物是首次在香港展出，此次來港的故宮文物種類齊全，涵蓋故宮博物院藏品的各大門類，有繪畫、法書、青銅器、陶瓷、金銀器、琺琅、玉器、漆器、玻璃、璽印、織繡、首飾、雕塑、圖書典籍、古代建築等。時間跨度為五千年。

展品圖片：

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詳細資料：

香港故宮文化博物館開幕日期：2022年7月2日（星期六）

香港故宮文化博物館地址位置：西九文化區海傍，鄰近M+博物館

香港故宮文化博物館開放時間：逢星期一、三、四、日開放時間為上午10時至下午6時；逢星期五、六及公眾假期開放時間為上午10時至下午8時；逢星期二和農曆年初一，二休館

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記者：鄭日棱