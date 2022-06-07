  • 28°C
香港時間 : 2022607日 (二) 17:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【假日好去處】香港故宮將於7月2日正式開放 標準門票僅售50元 公眾逢星期三可免費入場

理財智慧 16:58 2022/06/07

分享：

分享：

香港故宮文化博物館(香港故宮)將於7月2日正式向公眾開放。有別於M+首年全天侯免費入場，香港故宮標準門票為50港元，特別展覽門票為120港元，學生、長者及殘疾人士享半價，而開幕首年，公眾逢星期三可享免費入場，據了解，門票將於本月14日起網上開售。

【沙頭角碼頭】​沙頭角碼頭今日起開放予本地旅行團 旅發局：相信有助帶動生態旅遊【下一頁

【青姐話】進入半年結 淡友竭一竭

此外，香港故宮亦會推出會籍計劃，四個會籍類別，包括個人(600元)，雙人(1,000元)，青年(300元)及家庭(1,200元，包括2位成人及1位17歲或以下小童或青少年)等。計劃申請詳情將於下月公布。

是次914件展品均是從故宮超過186萬件的收藏品中精選而出，可謂千裏挑一。其中包括一級文物166件，屬「國寶」級別，佔借展品總數18%。絕大部分文物是首次在香港展出，此次來港的故宮文物種類齊全，涵蓋故宮博物院藏品的各大門類，有繪畫、法書、青銅器、陶瓷、金銀器、琺琅、玉器、漆器、玻璃、璽印、織繡、首飾、雕塑、圖書典籍、古代建築等。時間跨度為五千年。

展品圖片：

    點擊圖片放大
    +9
    +8

詳細資料：

香港故宮文化博物館開幕日期：2022年7月2日（星期六）

香港故宮文化博物館地址位置：西九文化區海傍，鄰近M+博物館

香港故宮文化博物館開放時間：逢星期一、三、四、日開放時間為上午10時至下午6時；逢星期五、六及公眾假期開放時間為上午10時至下午8時；逢星期二和農曆年初一，二休館

【周未好去處】香港設計中心「設計光譜」平台 推「大夢細想」展覽 帶參觀者遊走真實與虛擬【下一頁

【溫股知新】內地傾力救市 做好資產配置

《​​​​iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：鄭日棱

開啟hket App，閱讀全文
好去處 故宮文化博物館 M+ 故宮 西九文化區 文娛藝術

上一篇文章

【一家四口】日本人熱衷古董 但怎樣看古董投資?

下一篇文章

【電車加價】行會通過電車加價 成人票價加至3元 7月11日起生效
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【通脹時代】瑞銀看好3類股 加息周期中跑出 列出7大最喜愛港股
【通脹時代】瑞銀看好3類股 加息周期中跑出 列出7大最喜愛港股
睇樓半年終覺得樓價已見底　睇好後市即斥606萬入市尚悅
睇樓半年終覺得樓價已見底　睇好後市即斥606萬入市尚悅
【退休難】調查指港每月平均退休開支達13465元 按年增2成 想安穩退休要儲到呢個金額
【退休難】調查指港每月平均退休開支達13465元 按年增2成 想安穩退休要儲到呢個金額
【賞你遊】（附報名詳情）新一輪「賞你遊香港」首批行程出爐 市民周二起可直接向旅行社報名 第二及第三批將在6月推出
【賞你遊】（附報名詳情）新一輪「賞你遊香港」首批行程出爐 市民周二起可直接向旅行社報名 第二及第三批將在6月推出
【有相睇】居屋有靚裝恰逢業主肯減價　公務員議價5.3%　綠表價625萬買瓊軒苑三房
【有相睇】居屋有靚裝恰逢業主肯減價　公務員議價5.3%　綠表價625萬買瓊軒苑三房
【青姐話】進入半年結 淡友竭一竭
【青姐話】進入半年結 淡友竭一竭
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款