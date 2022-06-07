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【虛擬銀行】livi bank：目標未來3年內達收支平衡　今年第三季推中小企網上銀行服務

股市 16:27 2022/06/07

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【虛擬銀行】livi bank：目標未來3年內達收支平衡　今年第三季推中小企網上銀行服務

虛擬銀行livi（理慧銀行）中小企主管嚴偉德表示，今年第三季會推中小企網上銀行服務，中小企開戶毋須提交大量文件，且能即日完成。livi行政總裁孫大威表示，目標該行未來3年內達到收支平衡。

去年該行虧損按年擴大至逾6億元，問及3年內收支平衡目標是否過於樂觀，孫大威回應指，該行開業兩年時間尚短，過去兩年該行投資於先進科技、穩健管理，且打造具活力、創造力的管理團隊，未來會繼續投資於人才隊伍建設和先進IT參與，同時積極拓展業務綫，隨着業務、客戶增長，出現規模效應，成本、收入效應都會逐步顯現，過程亦會得到股東長期看好、持續的支持，都有利早日實現盈收平衡目標。

與服務供應商合作　中小企開戶毋須交很多文件

該行近月向個人客戶提供特許經營融資方案，適用於便利店7-Eleven的特許經營商，藉此進軍中小企市場。嚴偉德表示，方案計劃已展開兩個月，股東怡和的子公司轄下有1,050間特許經營商，當中400間是方案的目標對象。他說，今年第三季會推中小企開戶平台，對象是全港34萬家中小企，料開戶所需的文件僅為傳統銀行要求的十分之一。他解釋，該行透過一間服務供應商合作，基本可做到毋須問中小企索取很多文件，亦能做到KYC（認識你的客戶）工作。

該行去年推出livi PayLater「先買後付」服務，產品總監洪滿霜表示，截至目前為止該服務已收到逾9萬份申請，貸款總額逾1.4億元。今年4月，該行推出「靈活貸」，至今收到逾7,000 份申請，貸款總額逾1億元。

該行由中銀香港 （02388） 、京東科技和怡和合資組成。

嚴偉德（左）表示，今年第三季會推中小企網上銀行服務。（譚以諾攝）

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【虛擬銀行】livi bank推保單融資方案、7-Eleven特許經營商融資方案　增設在港內地客開戶服務

記者：胡學能

虛擬銀行 港股 livi Bank 中銀香港（02388） 銀行
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