【元宇宙】ANA展開元宇宙旅遊業務　第一站到京都虛擬旅行

▲ 為讓大眾在疫情下遊歷日本，日本全日空（ANA）正著手開拓「元宇宙旅行」業務。（ANA官網截圖、法新社圖片）

新冠疫情令大眾沒法四處旅遊，虛擬旅遊的概念隨之興起。為讓大眾在疫情下遊歷日本，日本全日空（ANA）正著手開拓「元宇宙旅行」業務。據《日經新聞網》報道，該企最早可於2022年内啓動可再現街市景觀，參加者可通過操作虛擬人物來遊覽景色和購買當地特產。

據悉，元宇宙旅行「Sky Whale（天鯨）」的第一個項目為「京都虛擬旅行」，遊客可以參觀世界遺産二條城，亦能購物獲得積分。參加者只需要透過專用App自拍，就能自動生成與自己樣貌相似的「旅人」虛擬形象，最多可以8個人一起在虛擬世界中遊覽。

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早於4月，ANA與日本京都市簽訂了相關協定，允許在元宇宙旅行中呈現二條城、京都國際漫畫博物館等該市的文化遺産。京都市市長門川大作表示，元宇宙旅行可提供美術收藏品等景物，有助吸引現實旅客。

Sky Whale計畫於2023年內完成約5個與京都項目相約的虛擬旅遊觀光地，以及約100個由當地照片重新組成的簡單的觀光地。

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責任編輯：吳嘉雯

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