▲ 【可持續發展】信和與初創EcoBricks合作將塑膠升級為建築材料 黃金海岸商場率先鋪設逾1.5萬塊環保磚

近年市場均推廣可持續和綠色建築，信和集團與本地初創企業EcoBricks合作，將各類塑膠升級為可持續建築材料，處理本港的塑膠廢物問題。現時塑膠普遍分為七類，EcoBricks的專利配方及加工程序能有效處理全部七類塑膠廢料，包括現時無法回收再造的混合塑膠和合成塑膠，這些無法回收再造的塑膠廢料通常運往堆填區，EcoBricks能將它們升級再造成各種符合業界標準的建築材料，創造出以循環經濟為本的解決方案，為塑膠重塑新生命，應對香港廢棄塑膠的問題。

▲ EcoBricks的專利配方及加工程序能有效處理全部七類塑膠廢料

EcoBricks創辦人Shervin Sharghy表示，目前難以回收再造的塑膠廢料通常會運往堆填區或自然生態環境，EcoBricks就以處理這些廢料為目標，採用低能量及百分百冷製的生產過程，毋需熱加工或熔解塑膠廢料，因此不會產生有害排放物或污染物，而且塑膠廢料更可替代高達五成的製磚天然原料，而製造每100平方米的EcoBricks，即減少2,000公斤的塑膠廢料運往堆填區，相等於20萬個膠樽。

▲ 屯門黃金海岸商場是EcoBricks首個應用試點

屯門黃金海岸商場是EcoBricks首個應用試點，於海濱長廊及百葉徑共鋪設了超過15,000塊環保磚，升級再造的物料來自超過560部舊洗衣機，相等於5,400公斤的塑膠廢料。信和集團未來會繼續於合適的物業項目使用EcoBricks，包括奧海城及香港富麗敦海洋公園酒店已陸續完工，並加強連繫租戶及鼓勵顧客響應回收塑膠物料，從而升級再造為EcoBricks。

信和集團集團聯席董事黃永龍指，信和集團視可持續發展為業務發展不可或缺的推動力，積極探索創新解決方案，集團旗下信和創意研發室提供沙池平台，以支援初創企業發展房地產科技解決方案，期望為業界帶來裨益。

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