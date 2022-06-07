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【Google手機】Pixel軟件更新修補35項漏洞　增設6大新功能

科技 18:00 2022/06/07

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Google Pixel 5以後的機款，可使用程式「Pocket Operator for Pixel」，利用手機製作短影片。

Google日前釋出六月份的Google Pixel手機更新，除了修補大量漏洞，還帶來新一季的「功能下放」（Feature Drop）。Google Pixel 5以後的機款，可使用程式「Pocket Operator for Pixel」，利用手機製作短影片。

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在安全更新方面，Google強化了系統穩定性，並修復合共多達35項漏洞，包括電源續航改善、指紋辨識、藍牙、相機穩定度以及多項UI介面錯誤，適用於Pixel 4以後的機款，而Pixel 3a則不在是次的更新名單。

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新機款可享「功能下放」
 
除了錯誤修正，Google在最新一季「功能下放」將替Pixel 5以後的機款提供新的「pocket operator for Pixel」程式，其為瞄準青少年的創作App。用家可以錄製一段影片加上特效與音樂，變成一段短影片，目前僅提供英文版本。
 
此外，Google將在Pixel 3以後的機款提供Sound Amplifier，這是一款專門為聽障人士設計的App，未來將能透過訊號分析，在對話過程中放大講話的聲量，並過濾外圍的雜音。
 
Google將讓Pixel手機進一步支援Nest Doorbell的視像畫面，以及讓手機提供空氣質素警報，但該功能目前只限於特定區域使用。

【手機銷量】摺機出貨量激增 三星繼續稱霸

責任編輯：廖淑瑩

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