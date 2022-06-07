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【美元定存】1年美元定存息最高2.6厘 長息兩厘已成新指標

16:12 2022/06/07

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市料聯儲局於6月16日再加息半厘，但有港銀近期重手加美元定存息逾兩厘。

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近期大小銀行除了搶攻港元定期存款外，美元定存的加息戰也愈演愈烈，有中小行更破天荒勁加逾兩厘息。此外，本周首兩天，暫有兩行加息，包括上商於今天（6月7日）全面加息，交銀香港昨日（6日）亦加。計及上周已有6間大小行齊加不同存期的年息，分別為滙豐（HSBC）、渣打香港 （02888） 、東亞 （00023） 、工銀亞洲、恒生 （00011） 及大新 （02356） 。而集友也於5月底全面調高短中長息。專家指，業界趁聯儲局於6月16日議息前，市料加息半厘，先鎖定資金成本。

先說大行的攻勢，滙豐自5月24日加息以來，6月2日再出招，新近齊把3個月及半年美元定存年息調高0.2厘，目前3個月的新息率為0.9厘，半年年息突破1厘至1.1厘關。1年息率更提高0.3厘、新報1.3厘。

大摩：年底美國債息倒掛【下一頁

比併發鈔行的美元定存息率，現時滙豐的3個月年息報0.9厘，跑贏渣打的0.6厘及中銀香港的0.35厘。至於半年期年息，滙豐為1.1厘，遠勝渣打的0.8厘及中銀的0.45厘。1年存期年息方面，滙豐也以1.3厘冠絕發鈔行，渣打報0.9厘，中銀則為0.55厘。

那邊廂，中小行更勇於搶存，集友於上周一（5月30日）勁加368天美元定存年息0.7厘，新息率2.1厘；188天年息亦提高0.5厘至1.7厘；98天年息也上調0.35厘，新報1.3厘。

綜觀近期美元定存的主戰場，普遍落在一年期，業界爭相推兩厘或以上的定存息。

最矚目的是連續兩周加息的恒生，該行於5月24日已把1年期美元定存息率大幅提升0.95厘至兩厘大關；6月2日再加0.2厘，新報2.3厘。雖然大行重鎚出擊，但仍不敵中小行，因大新剛把美元定存1年存息，從0.4厘勁加2.2厘，新息率為2.6厘。早前信銀國際亦重手加1年期美元定存息率0.6厘至2.6厘，雙雙一躍晉級為高息王。

專家料美滙指數未見頂 最牛睇升至109【下一頁

大新銀行總經理及零售銀行處副主管鄧子健回應本報查詢指，該行會因應市場情況及業務策略，不時對定期存款年利率作出檢討或相應調整。

專家提醒，追息族除了緊盯高息籃籌股的除淨期，如中海油 （00883） 於周四（9日）除淨外，勿忘緊抓定存優惠，鎖定特惠息。

猶記得今年2月中下旬，招商永隆率先把1年期美元定存息加至兩厘，當時如擲下震撼彈，詎料4個月後，如今兩厘息差不多已變新指標，眼下逾10行的1年期美元定存息已達兩厘水平，包括上商剛加至兩厘，集友及南商享2.1厘、東亞及招商永隆皆為2.2厘，工銀亞洲為2.25厘，恒生及交銀香港齊報2.3厘。此長息更罕現三冠王，大新、信銀國際追貼富邦，齊報2.6厘。

美滙指數重上102關，上商研究部主管林俊泓回應本報查詢指，聯儲局已開始縮表，且避險情緒或再度升溫，料美滙指數今年高低位介乎99至106，年底目標價105。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

集友銀行 大新銀行（02356） 恒生銀行（00011） 工銀亞洲 東亞銀行（00023） 渣打集團（02888） 滙豐控股（00005） 交銀香港 上海商業銀行 美滙指數

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