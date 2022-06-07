【美股焦點】據報美國證交會擬對股市規定進行重大改革

據《華爾街日報》引述知情人士報道，美國證券交易委員會（SEC）準備最快在今年秋季對股市提出重大改革，這或會重塑美股運作方式。

報道稱，SEC最近幾周開始與市場參與者進行浮動計劃，主席Gary Gensler計劃在周三（8日）詳細說明部分潛在的改革。

Gary Gensler去年已指示SEC探索為散戶和上市公司提高股票市場效率的方法。知情人士說，當中最重要改革，將影響到投資者向券商發出買賣股票的市價指令後的交易處理方式。根據SEC正在考慮的競拍模式，讓不同券商競投執行投資者的訂單。

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責任編輯：黃苑筠