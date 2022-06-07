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【新冠肺炎】輝瑞斥資 1.2 億美元 促進新冠口服藥生產以應付需求

理財智慧 17:58 2022/06/07

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據路透社報道，全球最大的製藥公司輝瑞（Pfizer，美：PFE）在周一（6日）指，其會在密歇根工廠斥資 1.2 億美元，來擴大 COVID-19抗病毒治療藥物的生產，以應付需求的增加。

新冠口服藥Paxlovid 被授權用於治療新感染的高危人群以預防嚴重疾病使用，最近隨著感染的增加而飆升，根據華府5月數據，自去年年底推出該藥以來，平均每周分發3.3萬個療程，而拜登政府官員已推動更廣泛地使用政府免費分發的Paxlovid。

美國輝瑞公司生產的新冠口服藥Paxlovid在2021年12月22日在美國獲批緊急使用，然而美國疾病管制暨預防中心（CDC）在5月引用了相關研究報告發布一項建議，表示患者要是在停藥後又出現症狀，應再重新隔離5天，而在5月時，美國醫生重新考慮把輝瑞公司的新冠口服藥 Paxlovid 用於低風險 COVID 患者。

【延伸閱讀】 瑞銀推薦16隻 內地經濟復甦潛在受惠股 【下一頁

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責任編輯：關海儀


 

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