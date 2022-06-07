日本公布新入境防疫指引 要求旅客戴口罩及買旅保

日本周五（10日）起恢復接待外國旅行團，包括香港旅客可免隔離及檢測入境。日本政府周二（7日）公布入境旅客防疫指引，要求所有參團旅客全程戴口罩，以及要購買涵蓋醫療費用的旅行保險。

印尼重推5年特別簽證 力吸兩類人才 【下一頁】

日本國土交通省周二公布入境旅客防疫指引，要求旅行社需向入境旅客說明，逗留日本觀光期間需全程戴口罩，以及要自費購買涵蓋醫療費的海外旅遊保險。若旅客違反規定，將被禁止參團或中斷行程，但不設罰則。

指引亦規定，旅行社設置旅遊路線時，應避開擁擠地區，並預先搜集能提供多語言服務的醫療機構及隔離酒店等信息。一旦出現感染者，旅行社及帶團導遊要迅速讓患者到醫療機構接受治療，導遊需記錄旅客行程，包括到訪設施、交通工具座位等，以確定密切接觸者。

Salt Bae扒房登倫敦百大最差餐廳 網民狠批唔值呢個價 【下一頁】

此外，指引要求旅客倘結束行程一周內確診新冠肺炎，要立即經旅行社通知日本當局。

國土交通大臣齊藤鐵夫表示，旅客了解及遵守指引，有助順利重啟訪日旅遊，可望進一步放寬入境限制。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：郭麗明