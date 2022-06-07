  • 28°C
香港時間 : 2022607日 (二) 16:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

日本公布新入境防疫指引 要求旅客戴口罩及買旅保

環球社會熱點 16:08 2022/06/07

分享：

分享：

日本周五（10日）起恢復接待外國旅行團，包括香港旅客可免隔離及檢測入境。日本政府周二（7日）公布入境旅客防疫指引，要求所有參團旅客全程戴口罩，以及要購買涵蓋醫療費用的旅行保險。

印尼重推5年特別簽證 力吸兩類人才 【下一頁】

日本國土交通省周二公布入境旅客防疫指引，要求旅行社需向入境旅客說明，逗留日本觀光期間需全程戴口罩，以及要自費購買涵蓋醫療費的海外旅遊保險。若旅客違反規定，將被禁止參團或中斷行程，但不設罰則。

指引亦規定，旅行社設置旅遊路線時，應避開擁擠地區，並預先搜集能提供多語言服務的醫療機構及隔離酒店等信息。一旦出現感染者，旅行社及帶團導遊要迅速讓患者到醫療機構接受治療，導遊需記錄旅客行程，包括到訪設施、交通工具座位等，以確定密切接觸者。

Salt Bae扒房登倫敦百大最差餐廳 網民狠批唔值呢個價 【下一頁】

此外，指引要求旅客倘結束行程一周內確診新冠肺炎，要立即經旅行社通知日本當局。

國土交通大臣齊藤鐵夫表示，旅客了解及遵守指引，有助順利重啟訪日旅遊，可望進一步放寬入境限制。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：郭麗明

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

印度男士香水廣告過火急下架 被轟宣揚強姦文化
今日
印度男士香水廣告過火急下架 被轟宣揚強姦文化
【英國王室】女王首見莉莉貝特 傳禁哈里梅根拍攝
今日
【英國王室】女王首見莉莉貝特 傳禁哈里梅根拍攝
美國男子與妻爭執跳湖遇溺 警察袖手旁觀遭停職
今日
美國男子與妻爭執跳湖遇溺 警察袖手旁觀遭停職
《壯志凌雲：獨行俠》被控侵權 原作者家屬索償分潤
今日
《壯志凌雲：獨行俠》被控侵權 原作者家屬索償分潤
【猴痘症】英國增77宗確診 衛生部門堅稱風險低
今日
【猴痘症】英國增77宗確診 衛生部門堅稱風險低

你可能感興趣

印度男士香水廣告過火急下架 被轟宣揚強姦文化
今日 15:31
印度男士香水廣告過火急下架 被轟宣揚強姦文化
【英國王室】女王首見莉莉貝特 傳禁哈里梅根拍攝
今日 15:05
【英國王室】女王首見莉莉貝特 傳禁哈里梅根拍攝
美國男子與妻爭執跳湖遇溺 警察袖手旁觀遭停職
今日 14:11
美國男子與妻爭執跳湖遇溺 警察袖手旁觀遭停職
出入境資訊 旅行團 旅遊保險 保險公司 酒店 簽證 出入境管制 日本 口罩 新冠肺炎

上一篇文章

【烏克蘭戰爭】澤連斯基指烏東戰況激烈 俄反制裁美財長等61人（不斷更新）

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（06月07日 時間16:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【英國王室】凱特與仔女焗蛋糕賀白金禧 夏洛特公主甜笑搶鏡
【英國王室】凱特與仔女焗蛋糕賀白金禧 夏洛特公主甜笑搶鏡
英國正式試行4天工作制 人工照收足
英國正式試行4天工作制 人工照收足
英國啤酒價格飆升 過萬間酒吧餐廳或倒閉
英國啤酒價格飆升 過萬間酒吧餐廳或倒閉
【英國王室】喬治小王子亮相 網民驚歎似戴安娜細佬
【英國王室】喬治小王子亮相 網民驚歎似戴安娜細佬
【表決揭盅】英保守黨通過信任投票 約翰遜避過下台 （第四版）
【表決揭盅】英保守黨通過信任投票 約翰遜避過下台 （第四版）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月07日 時間16:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月07日 時間16:00）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款