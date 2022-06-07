▲ 【芯片荒】中國智庫陳文玲：一定要收復台灣 將台積電搶到中國手裡

近年全球出現芯片荒，令台積電TSMC（美：TSM）的國際地位不斷上升，甚至成為中美競爭的焦點。中國知名經濟學、中國智庫「國際經濟交流中心」總經濟師陳文玲日前出席論壇時指，針對中美當前關係，她引述美國國務卿基辛格（Henry Kissinger）上月在瑞士達佛斯世界經濟論壇上的發言，指兩國應避免直接對抗，雙方應緩和敵對關係。

陳文玲稱，在美國西方像制裁俄羅斯一樣對中國進行毀滅式制裁的情況下，「一定要收復台灣，特別是進行產業鏈、供應鏈重構方面，一定要將台積電這本來屬於中國的企業搶到中國手裡。」

她指，台積電目前正加快向美國轉移，要在美國建立6個廠，絕對不能讓它轉移的目標全部實現。

俄烏戰爭持續，陳文玲亦公開呼籲中國政府「公開地、合理地；盡一切可能地對俄羅斯進行支援」。

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