  • 28°C
香港時間 : 2022607日 (二) 16:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【芯片荒】中國智庫陳文玲：一定要收復台灣　將台積電搶到中國手裡

股市 15:57 2022/06/07

分享：

分享：

【芯片荒】中國智庫陳文玲：一定要收復台灣　將台積電搶到中國手裡

近年全球出現芯片荒，令台積電TSMC（美：TSM）的國際地位不斷上升，甚至成為中美競爭的焦點。中國知名經濟學、中國智庫「國際經濟交流中心」總經濟師陳文玲日前出席論壇時指，針對中美當前關係，她引述美國國務卿基辛格（Henry Kissinger）上月在瑞士達佛斯世界經濟論壇上的發言，指兩國應避免直接對抗，雙方應緩和敵對關係。

陳文玲稱，在美國西方像制裁俄羅斯一樣對中國進行毀滅式制裁的情況下，「一定要收復台灣，特別是進行產業鏈、供應鏈重構方面，一定要將台積電這本來屬於中國的企業搶到中國手裡。」

她指，台積電目前正加快向美國轉移，要在美國建立6個廠，絕對不能讓它轉移的目標全部實現。

俄烏戰爭持續，陳文玲亦公開呼籲中國政府「公開地、合理地；盡一切可能地對俄羅斯進行支援」。

相關文章：【台積電TSM】台積電4月營收按年增55%　較首季加快

相關文章：【台積電TSM】張忠謀：美國本土製造芯片只會徒勞無功　潑台積電美國設廠冷水？

相關文章：【TSM】台積電TSMC首季純利增45%突破2000億新台幣　高效能運算營收佔比超智慧型手機

【ET財智Talk】經濟衰退風險趨升　波動市部署優質股良機？

美股 台積電（美：TSM） 貿易戰 科技戰 戰爭 晶片 台積電 美國 台灣 中國

上一篇文章

【優の良品】優之良品證實結業、通關後再考慮會否復業　多家門市周一被發現未有營業

下一篇文章

【濠賭股】澳門勞工局：濠賭企業不得以股票形式支付僱員報酬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】道指期貨跌138點　納指期貨跌0.6%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨跌138點　納指期貨跌0.6%（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期轉跌123點　阿里美股100港元關得而復失（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期轉跌123點　阿里美股100港元關得而復失（不斷更新）
【聯繫滙率】任志剛：除非爆發「金融核戰」　否則港元不應與美元脫離聯繫滙率
【聯繫滙率】任志剛：除非爆發「金融核戰」　否則港元不應與美元脫離聯繫滙率
【港股市況】恒生指數跌122點　阿里巴巴逆市升近2%、京東升3%（不斷更新）
【港股市況】恒生指數跌122點　阿里巴巴逆市升近2%、京東升3%（不斷更新）
【投行裁員】傳中外資行均裁員　兩中資行裁減投行及股票資本市場部3成香港員工、料涉逾百人（第二版）
【投行裁員】傳中外資行均裁員　兩中資行裁減投行及股票資本市場部3成香港員工、料涉逾百人（第二版）
【滴滴退市】滴滴出行網絡安全調查據報最快本周結案　同期受查App率先重新接受開戶、開市即升65%
【滴滴退市】滴滴出行網絡安全調查據報最快本周結案　同期受查App率先重新接受開戶、開市即升65%
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款