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【Starbucks】星巴克將外覓新CEO　Howard Schultz稱需要新經驗知識

商業 16:17 2022/06/07

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美國星巴克目前由Howard Schultz代任CEO，預定年底交棒。（法新社圖片）

美國連鎖咖啡店星巴克目前由Howard Schultz回巢，暫代行政總裁一職，但他日前接受傳媒訪問，再度表示不會長時間留任，並希望在外物識人選出任，認為對公司未來至關重要。

【城市排名】港元強勢　香港再度蟬聯全球生活費用最高城市（附排行榜）

星巴克在3月時表示行政總裁Kevin Johnson退休，再邀Howard Schultz暫時重掌行政總裁之位。但Schultz已明言不會長留CEO之位，近日與華爾街日報的訪談中表示，將會從外部尋覓下任人選。另透露Schultz會暫任至2023年第一季財政年度，即是今年底為止。董事會亦已表示有望在今年秋季任命繼任者，認為隨著公司業務持續轉型，於2022年節慶季度實現無縫交接和領導層連貫性是最理想安排。

另Schultz將留任於董事會。Howard Schultz向華爾街日報表示，為了公司未來發展，繼任人需要在多個學科領域擁有公司現在不具備的經驗和專業知識。

星巴克自去年以來一直受到工會潮困擾，加上疫情大流行後要面對業務重整變化，以及滿足消費者對咖啡產品的可持續發展需求，進入相對重要的時期。自Howard Schultz回歸以來，他對工會的抗拒態度及公司的行動，令外界不太看好進而令股價下滑。有分析師認為工會化是推動董事會向外尋覓新人選的動力之一。星巴克已經被工會組織及美國國家勞動關係委員會多次指控有非法勞工行為，已立案調查。

【人才管理】高管態度決定打工仔去留　調查揭10大流失人才因素

責任編輯:王浩賢

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