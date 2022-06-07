香港故宮博物館地址、開幕日期、故宮展品、門票價錢一文睇晒 5類人士獲半價優惠＋3類人士免費入場

香港故宮文化博物館下開放在即，你對香港故宮文化博物館認識又有幾多？本文一次過話你知香港故宮文化博物館地址、開放時間、預約展覽、必睇展品，當然不少得門票價錢。首先看看香港故宮文化博物館幾時正式開幕。

香港故宮文化博物館開幕日期：2022年7月2日（星期六）

香港故宮文化博物館地址位置：西九文化區海傍，鄰近M+博物館

香港故宮文化博物館開放時間：逢星期一、三、四、日開放時間為上午10時至下午6時；

逢星期五、六及公眾假期開放時間為上午10時至下午8時；

逢星期二和農曆年初一，二休館

香港故宮文化博物館門票發售：2022年6月14日起網上開售

香港故宮文化博物館門票票價：（標準門票）成人：港幣50元（參觀1至7號常設展廳）

（特別展覽門票）成人：港幣120元（可參觀1至9號展廳）

香港故宮文化博物館特惠門票：全日制學生、7至11歲小童、60歲或以上長者、殘疾人士和綜援人士可獲半價優惠

6歲或以下小童、香港故宮之友會員和贊助人可免費入場。

香港故宮文化博物館免費門票：由開幕起計一年起，公眾逢星期三可透過網上預約免費入場

香港故宮文化博物館必睇展品：點擊下圖

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香港故宮文化博物館展示九百多件來自故宮博物院的珍貴文物，不少都是首次於香港公開展出。當中部分藏品更是從未對外公開展出。博物館亦定期舉辦有關中國文化藝術的特別展覽，以及來自世界各地的藝術珍品。