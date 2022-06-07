【濠賭股】澳門勞工局：博企不得「以股代薪」　永利澳門：9成管理層同意臨時減薪、送股答謝

▲ 【濠賭股】澳門勞工局：博企不得以股票形式支付僱員報酬

永利澳門 （01128） 早前傳出，管理層下半年一成薪金將會以股份形式發布，引來當地議員質疑做法。澳門勞工局最新回應查詢時稱，按照《勞動關係法》規定，澳門賭博企不得以股票形式支付僱員報酬。永利澳門最新回應稱，逾9成管理層同意6月至12月實行臨時減薪，而公司為答謝員工在充滿挑戰時期支持，因此授予他們與減薪金額等值的公司股份。

澳門勞工局覆函議員林宇滔時指出，勞資雙方協議以非金錢方式支付報酬，並不符合《勞動關係法》規定，有關協議會被視為不存在。局方又稱，一旦證實僱主違反法律規定，將依法懲處及要求僱主履行應盡義務，以保障僱員的合法勞動權益。

當局又指，若僱員發現自身勞動權益受損，尤其是未經僱員同意而減薪，可向局方反映。倘證實僱主違反法律規定，將依法懲處及要求僱主履行應盡義務，以保障僱員的合法勞動權益。

濠賭股今日隨大市牛皮，永利、金沙中國 （01928） 、美高梅 （02282） 均升不足1%，銀娛 （00027） 跌0.5%，澳博 （00880） 跌1.2%。

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編輯：姚卓然

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