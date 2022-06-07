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【AAPL】天風郭明錤：蘋果AR/MR設備將推遲至明年次季發布　此前上海疫情封鎖中斷產品開發

股市 15:48 2022/06/07

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【AAPL】天風郭明錤：蘋果AR/MR設備將推遲至明年次季發布　此前上海疫情封鎖中斷產品開發

科技巨企蘋果（Apple，美：AAPL）周一舉行全球開發者大會（WWDC 2022），主要發布多個軟件系統更新和使用M2處理器MacBook Air，一度傳聞出現的AR/MR （擴增實境/混合實境）設備未有新消息。分析蘋果聞名的天風國際分析師郭明錤預計，蘋果AR/MR設備推遲至2023年第二季度發佈，較市場共識的2023年首季有所延遲，原因是此前上海疫情封鎖中斷產品開發。

郭明錤指，正如預期的那樣，今次WWDC 2022 上沒有任何關於AR/MR設備的線索。郭明錤估計，AR/MR 設備具體時間表預測如下：1）今年第三季度啟動工程驗證測試（EVT）；2）2023年1月舉辦媒體推介活動；3）在活動後2-4周內交付開發工具包；4）2023年第二季度開始預售；5）在2023年的全球開發者大會（WWDC 2023）上正式上架。

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責任編輯：李哲毅

美股 科技產品 移動裝置 蘋果（Apple，美：AAPL） DC Apple AR 上海

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