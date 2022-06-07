【ET講股通】孫運喜：放風（附time code）（第二版︰加入文字內容）

港股上日急升後今早反覆回調，低開76點後跌幅收窄，半日跌25點，報21628點，成交811億元。阿里巴巴 （09988） 一度升逾3%重上100元；騰訊 （00700） 升逾1%；京東 （09618） 升近4%。港股後市點睇？iMoney主編孫運喜（Ricky）3時45分於《ET講股通》為你分析。

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00：18 - 港股今日市況速覽 恒指跌幅收窄

03：01 - 跌市原因（一）：美國十年期債息抽升 反映市場憂9月議息會議再加息

04：28 - 跌市原因（二）：大行調低內地經濟增長預期

05：48 - 放風（一）：拜登政府放風兩年內不徵收太陽能產品關稅

07：06 - 放風（二）：美國商務部放風取消特朗普時期部分關稅

09：15 - 放風（三）：美放寬對伊朗石油制裁

11：16 - 觀眾問股：港股大升市是A股帶動 中信証券 （06030） 買入部署之後升市合適嗎？咩位可以買入？

12：50 - 上證綜合指數下級阻力在3300點

17：11 - 觀眾問股：四環醫藥 （00460） 公司前景如何？甚麼價錢可入？上望、止蝕位？

21：05 - 觀眾問股：閱文 （00772） 買來投資點睇？

24：30 - 觀眾問股：太平洋航運 （02343） 3.95元有貨該繼續持有嗎？

28：00 - 觀眾問股：港交所 （00388） 點睇？

30：40 - 港股收市市況速報 Ricky估計港股6月反彈，第一步22100點，如再升或見22500點

32：17 - 潛力股推介：秦港 （03369）

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《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，港股今日午後在21500點爭持，而早段跌得較多，與汽車股、金融股和內需股向下回吐有關，但藥物股、平台經濟股向好，令恒指跌幅得以收窄。

今早跌市可以歸納為兩個原因︰一是美國10年期債息飈升至重上3厘，這反映市場人士憂慮9月議息會議將再加息，債息抽上令隔夜美股回軟。二是，部分市場人士對內地經濟有憂慮，如野村便再次調低內地經濟增長預測至3.3%。

美國連環「放風」 港股低位有支持

至於港股跌幅未有擴大，低位有支持，主因美國連環「放風」，利好港股。

一、美國政府放風在兩年內不對太陽能產品徵收關稅，對中國有利，太陽能相關股一度飈升。

二、美國商務部部長雷蒙多指，拜登政府促考慮取消特朗普時期部分關稅，以遏抑通脹，雖然貿易代表戴琪不同意相關做法，但相關消息有利中國股市氣氛。中期選舉臨近，拜登政府料把焦點放在處理國內問題，尤其是通脹，而非外交。

三、拜登政府可能放寬對伊朗石油制裁，讓伊朗沽出石油遏抑油價。因此，連串風聲令市場憂慮降溫。

港股6月料反彈 首步看22100點

恒指今日跌122點，收報21531點，主板成交1,401億元。恒指重上前浪頂，保歷加通道向上，故估計港股6月反彈，第一步看22100點，若再升則上望22500點。

至於今日潛力股，可留意秦港 （03369） ，今日大部分時間在阻力位之上，似築底，有值搏率，且近排港口股亦有利好消息。股價短綫料先回，有意入市者可留待股價回至1.15、1.16元之間才考慮，止蝕位看1.13元。

【「ET講股通」問股環節，包括︰中信証券、四環醫藥、閱文、太平洋航運、港交所。立即觀看】

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