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【新股IPO】GOGOX已通過上市聆訊最快下周一招股 傳集資1億至1.5億美元

股樓投資 16:21 2022/06/07

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阿里巴巴（09988）持股的貨運平台GOGOX已成功闖關，市傳公司計劃集資1億至1.5億美元，並於下周一（13日）起招股，下周四（16日）定價，並於本月23日掛牌上市；聯席保薦人為中金、瑞銀、交銀國際及農銀國際。

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GOGOX去年收入約6.61億元人民幣，毛利約2.42億元人民幣，毛利率36.6%，虧損淨額8.73億元人民幣；非國際財務報告準則計量的經調整虧損淨額為3.11億元人民幣。

瑞銀看好3類股 加息周期中跑出 列出7大最喜愛港股【見下頁】

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根據弗若斯特沙利文的資料，按2021年交易總額計，GOGOX是中國內地第三大綫上同城物流平台，市場份額為3.2%（排名於市場份額為52.8%及5.5%的參與者之後），還是香港市場領導者，市場份額為50.9%。根據同一資料來源，按2021年交易總額計，內地和香港合計約佔亞洲綫上同城物流市場的71%。

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記者：張以正

 

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