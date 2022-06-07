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【優惠著數】富融推「富融Tesla綠色夏日車主賞」 送出10,000元獎賞禮遇

理財智慧 15:47 2022/06/07

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富融銀行(Fusion Bank)繼早前所推出的 Tesla 專享貸款，讓客戶毋須以車輛作抵押即可直接提取貸款後，現時更推出優惠活動「富融 Tesla 夏日車主賞」，合資格客戶最高可享總值10,000元禮遇。

同場加映：【青姐話】進入半年結 淡友竭一竭

由即日起至9月30日，合資格客戶可根據 Tesla 專享貸款金額獲分派的等級，而獲得不同價值的禮券獎賞。禮券分為3大類，當中包括用車，如泊車、洗車及消毒組合、Tesla相關的產品，如Tesla太陽擋、行李箱地墊及Tesla劏車補貼，以及金融理財類，如跨境匯款手續費回贈，存款加息券及貸款優惠券等，最高總值10,000元。

於推廣期內，合資格客戶還可獲得額外四重獎賞，分別是專屬Tesla特快試駕預約通道、6月限時優惠的首30天免息、成功登記即可享100元現金回贈，以及推薦好友申請Tesla貸款專享禮遇。 此外，即日起至6月19日，富融銀行新舊客戶開立港幣6個月定期存款即享1.88%年利率優惠，名額有限，先到先得。

 

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責任編輯：羅浩濂

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